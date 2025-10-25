Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρός 51χρονος τουρίστας που έκανε σερφ 

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Τροχαίο - Σαρωνίδα - ΕΚΑΒ

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 51χρονος Πολωνός τουρίστας στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σερφ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

