«Το Ισλάμ από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη (;) Το ζητούμενο της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας»: Την Τετάρτη (14/1) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Μαριόρα

Το βιβλίου «Το Ισλάμ από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη (;) Το ζητούμενο της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας» του Μιχάλη Μαριόρα παρουσιάζουν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 οι εκδόσεις Πεδίο και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (14/1), ώρα 18:30 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

  • Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & Υπουργός Εξωτερικών. Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ
  • Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρώην Επίτροπος ΕΕ, πρώην Υπουργός
  • Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής Α’ Αθηνών
  • Μιχάλης Μαριόρας, Καθηγητής Ιστορίας Θρησκευμάτων, ΕΚΠΑ

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Δρ Λεωνίδας Τζώνης.

Την εκδήλωση συντονίζει ο Δημοσιογράφος και Γενικός Διευθυντής του enikos.gr, Μάνος Νιφλής.

«Το Ισλάμ από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη (;) Το ζητούμενο της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας»

Ο συγγραφέας διερευνά τη διάσταση της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας (islamic Europeanism) ως ικανή απάντηση στην προβληματική που προκαλείται και προκύπτει από τα ταυτοτικά αδιέξοδα των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Η ισλαμική ευρωπαϊκότητα περιλαμβάνει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο της αδιαπραγμάτευτης ισλαμικής ιδιοσυστασίας όσο και της εξίσου αδιαπραγμάτευτης ευρωπαϊκής ιδιοσυστασίας, όπως εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Επιπλέον, απορρίπτει συλλήβδην όλα τα στοιχεία που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ομαλή και δημιουργική ένταξη ή, καλύτερα, στη συμμετοχή (participation) των μουσουλμάνων στα ευρωπαϊκά κράτη και στις αντίστοιχες κοινωνίες των πολιτών.

Μήπως η μόνη βιώσιμη προοπτική για την ύπαρξη των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, κυρίως όμως για το μεγάλο διακύβευμα της συνύπαρξής τους με τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι η καλλιέργεια της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας; Ποιες είναι τελικά οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα όρια αυτής της έννοιας; Ποιοι είναι οι φορείς ανάπτυξης και διάδοσής της; Το περιεχόμενο μιας τέτοιας θρησκευτικής, πολιτιστικής και συγχρόνως πολιτικής ταυτότητας απευθύνεται μόνο στους μουσουλμάνους στην Ευρώπη, ή μήπως βασικά συστατικά της είναι δυνατόν να αφορούν ευρύτερα τους μουσουλμάνους και σε άλλες περιοχές, ακόμη και σε μουσουλμανικές χώρες; Ακριβώς λόγω αυτής της τελευταίας διάστασης, υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ισλαμική ευρωπαϊκότητα, στην ισλαμική αφύπνιση-αναθεώρηση και, τελικά, σχέση με το μεγάλο ζητούμενο της ισλαμικής μεταρρύθμισης;

Λίγα λόγια για τον Μιχάλη Μαριόρα

Ο Μιχάλης Μαριόρας ειδικεύθηκε στο Ισλάμ με σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Γενεύης, Φριβούργου Ελβετίας και Μαρβούργου Γερμανίας (1993-2005). Από το 2008 διδάσκει Ισλάμ, Ιστορία Θρησκευμάτων, Συγκριτική Θρησκειολογία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την περίοδο 2009-2011 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα σχετικά με το Ισλάμ στην Ελλάδα. Το 2012 συμμετείχε στο International Visitor Leadership Program
(IVLP) με θέμα «Integration of Migrant Muslim Youth for Greece: Challenges and Prospects». Συμμετέχει, επίσης, σε σχετικές επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην ανάδειξη  της ισλαμικής αυθεντικότητας, στην αναψηλάφηση εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων της κοινής γνώμης για το Ισλάμ, στην έμπρακτη υλοποίηση της ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελλάδα, και στη θεσμοθετημένη παρουσία της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Κύρια επιστημονική προσπάθειά του είναι, επίσης, η μελέτη και αντιμετώπιση των θεολογικών προϋποθέσεων του ισλαμικού ριζοσπαστισμού στη Δύση, συγχρόνως με την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ισλαμοφοβίας. Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση ταυτοτικών ζητημάτων της παρουσίας των μουσουλμάνων στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της πρότασής του για την ισλαμική ευρωπαϊκότητα.

Αρθρογραφεί στον ημερήσιο Τύπο και έχει συγγράψει 6 βιβλία για το Ισλάμ.

