Τι έδειξε ο πρώτος έλεγχος των οικοδομικών αδειών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση της Πολεοδομίας Κηφισιάς

Ο πρώτος έλεγχος που διενήργησε η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Κηφισιάς έδειξε ότι δεν προχώρησε καμία από τις οικοδομικές άδειες της περιοχής που συνδέονται με το υπό διερεύνηση κύκλωμα των πολεοδομιών, φάκελοι των οποίων περιέχονται στη δικογραφία των 3.500 σελίδων.

Στη δικογραφία για το φερόμενο κύκλωμα των Πολεοδομιών περιλαμβάνονται συνολικά 29 περιπτώσεις οικοδομικών αδειών από διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κηφισιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Kifisia24.gr, από τις 10 υποθέσεις για την περιοχή, οι οκτώ αφορούν νέες οικοδομικές άδειες. Από αυτές, δύο «μπλοκαρίστηκαν» καθώς έκαναν χρήση των μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ενώ άλλες πέντε δεν προχώρησαν επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις σχετικές εντολές του Δημάρχου για την επέκταση των υπογείων. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν, αυθαίρετες κατασκευές και άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Με βάση τους αρχικούς ελέγχους της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς, καμία οικοδομική άδεια που έκανε χρήση των μπόνους του ΝΟΚ δεν προχώρησε, καθώς, όπως προκύπτει, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι δεν κατάφεραν να παρακάμψουν τα αναχώματα που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή ενάντια στην χρήση τους.

Στις άδειες αυτές που αφορούσαν την Κηφισιά είχε αναφερθεί η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς, Ελένη Βάρσου, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Η κ. Βάρσου είχε αναφέρει ότι οι οικοδομικές άδειες που αφορούν την Κηφισιά είναι συνολικά οκτώ, διευκρινίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά οι άδειες τους έκαναν χρήση των μπόνους δόμησης που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) και όπως θέλουν οι πληροφορίες μας «προσέκρουσαν στον τοίχο» των εντέλλεσθε.

Παράλληλα, είχε τονίσει ότι αναμένει την επίσημη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει στον πλήρη έλεγχο όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη ο πρώτος αλλά εξονυχιστικός έλεγχος ολοκληρώθηκε.

Οι ενέργειες του Δήμου Κηφισιάς για τη θωράκιση της Πολεοδομίας

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, kifisia24, η Δημοτική Αρχή του Βασίλη Ξυπολυτά έχει λάβει σειρά μέτρων για την προστασία και τη διαφάνεια της Πολεοδομίας, με πιο πρόσφατο την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχείου της -μια εκκρεμότητα που μετρούσε χρόνια. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η διατήρηση ενός κλειστού, χειρόγραφου και δυσπρόσιτου αρχείου, που εξαρτάται από συγκεκριμένα πρόσωπα, ευνοεί τη δημιουργία «γκρίζων ζωνών».

Παράλληλα, προχωρά το έργο της ηλεκτρονικής έκδοσης της βεβαίωσης όρων δόμησης, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η δια ζώσης επαφή πολιτών και μηχανικών με το προσωπικό της Πολεοδομίας.

Η Δημοτική Αρχή προχώρησε επίσης σε ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων, σταμάτησε πρακτικές μεταχρέωσης φακέλων που δημιουργούσαν ασάφεια, εξαρτήσεις και περιθώρια αδιαφάνειας και έβαλε τάξη σε διαδικασίες στις οποίες, επί χρόνια, επικρατούσε ανοχή στην αταξία.

Ξεκινά εσωτερικός έλεγχος

Παράλληλα, με εντολή του Δημάρχου Βασίλη Ξυπολυτά, θα ξεκινήσει εσωτερικός έλεγχος από ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενώ έχει ήδη ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πιστοποίηση ISO, η οποία αφορά ακριβώς τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος θα υπάρξει και έλεγχος των οικοδομικών αδειών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.