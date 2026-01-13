Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη κουφωμάτων στη Νέα Μαγνησία

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη κουφωμάτων στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, με την αποθήκη να καταστρέφεται ολοσχερώς και τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επεμβαίνουν άμεσα ώστε να μην υπάρξει επέκταση σε παρακείμενα κτήρια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 02:30, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, φλόγες τύλιξαν την αποθήκη και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, οδηγώντας στην πλήρη καταστροφή της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις (10 πυροσβέστες με 4 οχήματα) έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

