Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη – Πληροφορίες ότι ξεκίνησε από μελίσσια – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση που εστάλη από drone και στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, απετράπη η εξάπλωση φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε μελίσσια μελισσοκόμου στα ανατολικά του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης με 65 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, κατάφερε να οριοθετήσει την φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, προστατεύοντας τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν παραγωγός επιχείρησε να «καπνίσει» τα μελίσσια που διατηρούσε στην περιοχή, όπως μεταδίδει το thestival.

