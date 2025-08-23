Ισίδωρος Κούβελος: Πριμ 200.000 ευρώ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές Ομάδες πόλο

Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στα μέλη των Εθνικών Ομάδων πόλο ανδρών και γυναικών που μας γέμισαν με υπερηφάνεια αυτό το καλοκαίρι και ανακοίνωσε πριμ 200.000 ευρώ του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δύο Εθνικές ομάδες.

Ο κ. Κούβελος συνάντησε εκπροσώπους της Εθνικής Ομάδας γυναικών που ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου και των ανδρών που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, για να τους ευχαριστήσει.

«Μας κάνατε υπερήφανους και μας δώσατε απίστευτη χαρά. Σηκώσατε άξια την ελληνική σημαία ψηλά και σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε με τις επιτυχίες σας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι πάντα στο πλευρό της Ομοσπονδίας και στο δικό σας, στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανακοίνωσε και μία ευχάριστη είδηση για το πριμ των 200.000 που θα δώσει ο μεγάλος υποστηρικτής της ΕΟΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, στις δύο Εθνικές ομάδες.

«Μίλησα με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και τον παρότρυνα να δώσει πριμ επιβράβευσης επειδή η ΕΟΕ δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο να επιχορηγήσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για την Ολυμπιακή Προετοιμασία. Ο κ. Μαρινάκης δέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση και θα προσφέρει 100.000 σε κάθε Εθνική ομάδα, επειδή πιστεύουμε ότι και το χάλκινο μετάλλιο των ανδρών είναι σαν χρυσό. Το πριμ θα μοιραστεί στους αθλητές και τις αθλήτριες, αλλά και στους προπονητές και το επιτελείο κάθε ομάδας, καθώς όλοι είχαν συμβολή στα δύο μετάλλια», είπε ο κ. Κούβελος ενθουσιάζοντας όλους τους παριστάμενους.

O Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Κυριάκος Γιαννόπουλος, είπε: «Ευχαριστούμε πολύ για το πριμ, τα δώρα και την περιποίηση. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιες βραδιές», ενώ μαζί του ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης και ο έφορος του πόλο Γρηγόρης Δέδες.

Την Εθνική πόλο γυναικών εκπροσώπησαν ο προπονητής Χάρης Παυλίδης, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου και οι πολίστριες Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Βάσω Πλευρίτου. Μαρία Πάτρα, Σοφία Τορνάρου, Νεφέλη Κρασσά.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ στο δείπνο ήταν και ο Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Αντζελες 2028, Πέτρος Συναδινός που συνεχάρη με τη σειρά του τα μέλη και των δύο Εθνικών ομάδων πόλο.

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

