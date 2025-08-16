Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού – Έχασε τον έλεγχο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο

Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, το πρωί του Σαββάτου (16/08), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, αυτή τη φορά με θύμα έναν 67χρονο οδηγό φορτηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Καρδίας.

Ο 67χρονος φέρεται πως έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προς Θεσσαλονίκη. Αρχικά, προσέκρουσε στο στηθαίο και στην συνέχεια το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο δεύτερο όχημα, σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.