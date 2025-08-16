Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού – Έχασε τον έλεγχο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB- ασθενοφόρο

Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, το πρωί του Σαββάτου (16/08), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, αυτή τη φορά με θύμα έναν 67χρονο οδηγό φορτηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Καρδίας.

Ο 67χρονος φέρεται πως έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προς Θεσσαλονίκη. Αρχικά, προσέκρουσε στο στηθαίο και στην συνέχεια το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο δεύτερο όχημα, σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:17 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω 

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (16/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά πο...
07:18 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Καιρός: Μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – «Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές σε 10 Περιφέρειες

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, ο...
06:45 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από πρόσκρουση – Δύο τραυματίες

Τραγικό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Συγκ...
06:30 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (16/8) σε 1 περιοχή της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ στην Καλλιθέα....
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»