Θεσσαλονίκη: Νεκρός 61χρονος Σέρβος στη θαλάσσια περιοχή Νέων Βρασνών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΚΑΒ
φωτογραφία αρχείου

Tη ζωή του έχασε 61χρονος υπήκοος Σερβίας, στη θαλάσσια περιοχή Νέων Βρασνών Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

