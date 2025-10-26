Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα η επίσημη δοξολογία στον ναό του Αγίου Δημητρίου – Δείτε φωτογραφίες 

Με λαμπρότητα τελέστηκε η επίσημη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον διπλό εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Κατά την άφιξη του στον ναό τον κ. Τασούλα υποδέχθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, άγημα απέδωσε τιμές κι έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Ακολούθησε η υποδοχή από τον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστα Γκιουλέκα, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, τον βουλευτή Διαμαντή Γκολιδάκη, που εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, και τον μητροπολίτη Φιλόθεο.

Όλοι μαζί υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, και στη συνέχεια εισήλθαν στον ναό.

Ποιοι παρευρέθηκαν στη δοξολογία

Στη δοξολογία έδωσαν το παρών, επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Απόστολος Τζιτζικώστας, υφυπουργοί (Ν. Ταχιάος, Στ. Καλαφάτης, Ελ. Ράπτη, Ν. Παπαϊωάννου, Α. Ευθυμίου), βουλευτές (Στρ. Σιμόπουλος. Δ. Κούβελας, Θ. Καράογλου, Π. Παππάς), ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Σημειώνεται ότι το πρωί έγινε η έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο η οποία συνοδεύτηκε από 21 κανονιοβολισμούς.

«Η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και του στρατού και της ηγεσίας του», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωση που έκανε μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Τασούλα έχει ως εξής:

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και στου στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις. Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωση της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη».

Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη

«Όσο συνεχίζεται η τουρκική εισβολή, Κύπρος και Ελλάδα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας», επισήμανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Αποτελεί ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ τον κυπριακό ελληνισμό, να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στην επίσημη δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, στην επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε: «Και σε μια τέτοια σημαντική μέρα αποφασίσαμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία, για να τιμήσουμε και τον Πολιούχο Άγιο, αλλά για να τιμήσουμε και τη Θεσσαλονίκη, να τιμήσουμε τη Μακεδονία να κάνουμε τα εγκαίνια της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών εκτός Κύπρου, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Μας ενώνουν κοινοί αγώνες. Η πλειοψηφία των Κυπρίων που έπεσαν εκτός Κύπρου ήταν εδώ στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας.

Μας ενώνουν κοινές επιδιώξεις, κοινοί στόχοι και μέσα από έναν συνεχή συντονισμό εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας, με ύψιστο στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Πενήντα ένα χρόνια μετά τα εδάφη της Κύπρου, τα εδάφη ενός σημαντικού μέρους του ελληνισμού συνεχίζουν να είναι υπό κατοχή και όσο συνεχίζεται αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων δεν έχουμε άλλη επιλογή Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες».

Οι δηλώσεις των επισήμων

Μηνύματα και ευχές για τη διπλή γιορτή της Θεσσαλονίκης είχαν οι δηλώσεις των επισήμων μετά την επίσημη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Γιορτάζει σήμερα η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει η Μακεδονία μας, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα τον πολιούχο μας τον Άγιο Δημήτριο, γιορτάζουμε όμως και τη λευτεριά μας, μια λευτεριά που πληρώθηκε πολύ ακριβά, με πολύ αίμα, με πολλές θυσίες, με πολλούς αγώνες και δεν μας χαρίστηκε», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

«Μια λευτεριά που δεν είναι απλώς δικαίωμα που μας κληροδότησαν εκείνοι που αγωνίστηκαν, είναι κυρίως υποχρέωσή μας να τη διατηρήσουμε και εμείς και να την περάσουμε στις επόμενες γενιές. Και αυτό κάνει σήμερα η Ελλάδα. Ατσαλώνει την ειρήνη της, οχυρώνει την ειρήνη της, αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις σε μια ταραγμένη περίοδο και σε μια ταραγμένη περιοχή για να μπορεί να είναι στην απόλυτη θέση να διασφαλίζει την εθνική της κυριαρχία, να εξασφαλίζει την ευημερία του ελληνικού λαού», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε: «Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε διπλή γιορτή. Τον πολιούχο της πόλης μας τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον οθωμανικό ζυγό. Αυτές οι μέρες μας γεμίζουν ταυτόχρονα έμπνευση, αλλά και ευθύνη. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, η πρώτη μας ευθύνη είναι η ειρήνη, για να μην κυριαρχήσει ο νόμος του ισχυρού. Για την πατρίδα μας ισχυρή δημοκρατία, με δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις, αλλά και χωρίς ανισότητες, για να μπορούν οι νέες και οι νέοι της χώρα μας να έχουν προκοπή και μέλλον εδώ στον τόπο μας».

«Αλλά για τη Θεσσαλονίκη μας η ευθύνη μας επίσης μεγαλώνει. Για να είναι πραγματικά μητρόπολη των Βαλκανίων. Για να έχει δυνατές υποδομές, για να στηριχθεί στην επιστήμη της. Τιμούμε και τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποστηρίζουμε την ενίσχυση όλων των δομών της δημόσιας παιδείας, αλλά ταυτόχρονα να στηριχθούμε στους ανθρώπους της επιστήμης, της διανόησης, της τέχνης και του πολιτισμού για να έχει και η Θεσσαλονίκη συμμετοχή σε μια Ελλάδα προοδευτική», συμπλήρωσε.

«Μεγάλη μέρα σήμερα για την πόλη μας. Διπλή γιορτή. Γιορτάζει πρώτα-πρώτα το παλικάρι της πίστης μας, ο μυροβλήτης, ο μεγαλομάρτυρας, ο πολιούχος και προστάτης της Θεσσαλονίκης, Άγιος Δημήτριος. Όταν πήγε ο μαθητής του ο Νέστορας, να του ζητήσει την ευλογία του, ο Άγιος του είπε και τον Λυαίο θα νικήσεις και για τον Χριστό θα μαρτυρήσεις, Και σήμερα θέλουμε την ευλογία του Αγίου για να ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό και να αντιμετωπίζουμε τους σύγχρονους Λυαίους και κυρίως το υπερφίαλο κράτος», σημείωσε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

Επισήμανε, ακόμα ότι «ταυτόχρονα 26 Οκτωβρίου του 1912, ο ένδοξος ελληνικός στρατός εισέρχεται στη Θεσσαλονίκη και υψώνει τη γαλανόλευκη σημαία. Στο Λευκό τον Πύργο. Και ταυτόχρονα διατρανώνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, ότι η Μακεδονία είναι μια και ελληνική και κάποια στιγμή αυτός ο λεκές της ιστορίας πρέπει να φύγει από πάνω μας»

Η βουλευτής Θεσσαλονίκης , Ράνια Θρασκιά, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Διπλή γιορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη μας, 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό και εορτασμός του προστάτη πολιούχου της, του Αγίου Δημητρίου. Για να διασφαλίζουμε μια πατρίδα που θα βαδίσει σε έναν δρόμο ανεξαρτησίας, ειρήνης και σταθερότητας . Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των πολιτών, και το δρόμο προς τη δικαιοσύνη σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη χώρα μας».

«Η σημερινή διπλή εορτή είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Αρχικά θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Επίσης θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην πόλη μας τη Θεσσαλονίκη την πρωτεύουσα της Μακεδονίας που γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Οι μέρες σαν τη σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς μας υπενθυμίζουν γιατί πρέπει να παραμένουμε κοντά στη θρησκεία μας, την εκκλησία μας, τον χριστιανισμό μας, αλλά φυσικά γιατί πρέπει να τιμούμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις που μας δίδαξαν οι προγόνοι μας», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής , Εμμανουήλ Φράγκος, εκπροσωπώντας την Ελληνική Λύση.

«Η σημερινή μέρα συμβολίζει τη δύναμη, την ενότητα και την πίστη αυτής της πόλης. Χρέος μας είναι, σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, με ενότητα και αγώνα να διαφυλάττουμε αυτά ιερά και τα όσια τα οποία μας παραδόθηκαν ως παρακαταθήκη», τόνισε ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής στη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Η Θεσσαλονίκη είναι το σταυροδρόμι των πολιτισμών, είναι το άγγιγμα της ψυχής, είναι η πόλη της βόρειας Ελλάδας που πρωτοπορεί και εμπνέει. Με πίστη και με ενότητα συνεχίζουμε στο μέλλον, έτσι ώστε να φανούμε αντάξιοι του ένδοξου παρελθόντος μας», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε: «Με υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση προχωρούμε δυναμικά στον δρόμο που κάνει τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, πιο δυνατή οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά», ενώ ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε πως: «Από αυτόν εδώ τον τόπο ξεκινούσαν πάντα ιδέες και πρωτοβουλίες που άνοιγαν δρόμους και η Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, πόλεις με όραμα και ψυχή, πόλεις που συνδέουν την ιστορία με το μέλλον, το παρελθόν με το μέλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Από την πλευρά της, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά επεσήμανε: «Η Θεσσαλονίκη υπήρξε πάντοτε μια πόλη σύμβολο μα βαριά ιστορία και με μεγάλη προσφορά. Σήμερα, εμείς, βλέποντας τους αγώνες των προγόνων μας προσπαθούμε να αντλήσουμε από αυτούς πίστη, δύναμη και αποφασιστικότητα και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να κάνουμε μια Θεσσαλονίκη ακόμα πιο δυναμική, με σεβασμό στην ιστορία της και πίστη στις ικανότητες των ανθρώπων της».

O δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε: «Είναι χρέος μας να δυναμώσουμε τη φωνή της Θεσσαλονίκης, να διεκδικήσουμε μέσα από τη δουλειά μας μια πόλη ζωντανή, καινοτόμα, αλλά κυρίως ανθρώπινη».

Τέλος, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας είπε ότι: «Η απελευθέρωση της πόλης μας είναι απόδειξη ότι οι Έλληνες μόνο ενωμένοι, με πίστη στα ιδανικά, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ας είναι το παράδειγμα αυτό οδηγός για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο μέλλον».

Δείτε φωτογραφίες: