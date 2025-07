Θεσσαλονίκη: Μαίνεται η φωτιά στην Άσσηρο, σηκώθηκαν τα πρώτα εναέρια – Διάσπαρτες εστίες σε Γρεβενά και Αγιά Λάρισας

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην Άσσηρο του δήμου Λαγκαδά, όπου από το μεσημέρι της Τρίτης έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η φωτιά έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και συνεχίζει να εξαπλώνεται. Από το απόγευμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, στο ύψος του κόμβου Στρυμονικού, για λόγους ασφαλείας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τέσσερις διαφορετικές εστίες, οι οποίες ενώθηκαν γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, σχηματίζοντας μέτωπο που ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα. Αρχικά κινούνταν προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, αλλά η αλλαγή της φοράς των ανέμων την έστρεψε προς τους οικισμούς Χρυσαυγή και Πολυδένδρι.

Στις 11 το βράδυ στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για σπίτια, ωστόσο οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 Μποφόρ, κάτι που δυσκολεύει την κατάσβεση, ενώ από το πρωί της Τετάρτης σηκώθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wild fire in the area #Assiros and landfill of #Mavrorachi of the regional unit of #Thessaloniki

‼️ If you are in the areas of #Chrisavgi and #Polydendri stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt…

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2025