Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση στο κέντρο – «Πέταξαν νερά πάνω μας και μας έβρισαν γελώντας»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση στο κέντρο – «Πέταξαν νερά πάνω μας και μας έβρισαν γελώντας»

Ομοφοβική επίθεση καταγγέλλει ότι δέχτηκε η ψυχοθεραπεύτρια, Έλενα Όλγα Χρηστίδη, περπατώντας με τη σύντροφό της, μετά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την κα Χρηστίδη, όλα συνέβησαν όταν αγκάλιασε για λίγο τη σύντροφό της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, άτομα που κινούνταν με αυτοκίνητο, άνοιξαν το παράθυρο του οχήματος μόλις πέρασαν από δίπλα τους και τους πέταξαν νερά.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφού τελείωσε το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ η σύντροφός της, Νάνσυ Παπαθανασίου, ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής.

Η ανάρτηση

«Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας.

Αν εμείς, γυρνώντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δύο λευκά άτομα, στερεοτυπικά “καλοντυμένα”, δεχτήκαμε με τόσο κάζουαλ τρόπο μια χιλιοπαιγμένη ομοφοβική επίθεση τέτοιου τύπου στον δρόμο, τι να πούμε για τις τρανς συντρόφισσές μας, τα νεαρά κουήρια, τους μετανάστες ή/και τα άτομα που ασκούν σεξεργασία.

Είμαστε καλά και ήρεμες επί προσωπικού.

Αλλά η συλλογική μας οργή θα ξεχειλίζει όσο η ύπαρξη και μόνο στον δημόσιο χώρο, όλων των κουήρ υποκειμένων, τίθεται υπό αμφισβήτηση και απειλή.

Ο λόγος που καταγράφουμε μια μικρή προσωπική εμπειρία στη συλλογική εμπειρία των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος όλων μας, είναι για να θυμόμαστε ότι όποιος δεν παίρνει θέση απέναντι σε όλα τα μέτωπα της επανοργάνωσης της ακροδεξιάς, αλλά διαλέγει μόνο κάποια από αυτά με όρους πολιτικών στρατηγικών, ψευδούς ιεράρχησης αναγκών ή κινηματικών συσχετισμών, έχει ευθύνη.

Για εμάς και τις κοινότητές μας το έργο είναι γνωστό, και η δύναμη θα βρίσκεται πάντα στις συλλογικές μας αντιστάσεις».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Κάναμε λάθος για τη διαλειμματική νηστεία» – Τι παραδέχονται οι επιστήμονες για τις επιπτώσεις της στον εγκέφαλο

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν παντού-κάλυψη υγειονομικών αναγκών των πολιτών σε όλη τη χώρα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2025 – Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Το X φαίνεται να στέλνει ψεύτικη επισκεψιμότητα σε ολόκληρο τον ιστό

Τεστ προσωπικότητας: Είστε περίεργοι, προσηλωμένοι ή συνεπείς; Κάντε αυτό το οπτικό τεστ
περισσότερα
14:56 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Βόλος: «Δεν ήξερα ότι ήταν παιδιά, νόμιζα ότι πάει με άνδρες» – Τι λέει η σύζυγος του λιμενικού που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικους

«Έπεσα από τα σύννεφα» λέει η σύζυγος του 58χρονου αξιωματικού του Λιμενικού, ο οποίος συνελήφ...
14:13 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Βίντεο – σοκ από την παράσυρση γυναίκας – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σοβαρό τροχαίο, που οδήγησε στον τραυματισμό μιας γυναίκας, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί...
14:11 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νέα ένταση στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου Φανούρη επιτέθηκε φραστικά στην αδελφή της 56χρονης – Κατατέθηκε μήνυση στις Αρχές

Τα σχολεία σήμερα στα Βορίζια άνοιξαν γεγονός που σηματοδοτεί μία προσπάθεια για επιστροφή στη...
13:58 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Πάνω από 1.000 αστραπές και κεραυνοί στην Αττική σε 2 ώρες» – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Το μπουρίνι που έπληξε την Αττική το πρωί της Δευτέρας (10/11) προκάλεσε προβλήματα κυρίως στι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα