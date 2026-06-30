Φωτιά στο Δερβένι: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Λητής – Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης

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Πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή έχουν ενισχυθεί καθώς πέραν των εναέριων μέσων επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρά το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν οικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Λητής

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Λητής. «Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λητής απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

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