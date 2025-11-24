Θεσσαλονίκη: Έρευνα για τη φωτιά στο λεωφορείο – Άμεση και ψύχραιμη η αντίδραση του οδηγού, λέει ο ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ έχει αρχίσει άμεσα ενδελεχή έρευνα για να εξακριβωθεί η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά στο λεωφορείο της γραμμής 11, που εκτελεί το δρομολόγιο Πυλαία – Πανεπιστήμιο, το βράδυ της Κυριακής (23/11), στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), η φωτιά ξεκίνησε στο πίσω μέρος του ντιζελοκίνητου λεωφορείου, όπου βρίσκεται ο κινητήρας του οχήματος.

«Χάρη στην άμεση, ψύχραιμη και υποδειγματική αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το όχημα, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας του ΟΑΣΘ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ, σε λεωφορείο το οποίο διαθέτει ο Οργανισμός με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης. Το λεωφορείο βρισκόταν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της οδού Εθνικής Αμύνης, όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε μυρωδιά από καπνό, προερχόμενη από το πίσω μέρος του λεωφορείου. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημα, αποβίβασε τους επιβάτες, ειδοποίησε την πυροσβεστική και πήρε τον έναν από τους δύο πυροσβεστήρες που διαθέτουν τα 12μετρα λεωφορεία, επιχειρώντας να σβήσει τις σπίθες», αναφέρει ο ΟΑΣΘ.

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά, ενώ ο ΟΑΣΘ έχει ξεκινήσει άμεσα ενδελεχή έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την ανάδοχο εταιρεία. Ειδικό κλιμάκιο του τεχνικού τμήματος του Οργανισμού εξετάζει ήδη τα δεδομένα για τη διαπίστωση των συνθηκών του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και την λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.