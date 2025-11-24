«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία»: Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στο Grand Hyatt Athens (Αίθουσα “Παρθενών”), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατηγική της υγείας στη ψηφιακή εποχή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της βιοτεχνολογίας, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και η καινοτομία στα φάρμακα. Παράλληλα, θα τεθούν στο επίκεντρο οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την πρόληψη, με ορίζοντα το 2030.

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, θα φιλοξενήσει κορυφαίους κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, διακεκριμένα μέλη της ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις παράλληλες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ygeiasummit.gr/