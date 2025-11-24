«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία»: Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Enikos Newsroom

Media

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία»: Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στο Grand Hyatt Athens (Αίθουσα “Παρθενών”), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατηγική της υγείας στη ψηφιακή εποχή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της βιοτεχνολογίας, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και η καινοτομία στα φάρμακα. Παράλληλα, θα τεθούν στο επίκεντρο οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την πρόληψη, με ορίζοντα το 2030.

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, θα φιλοξενήσει κορυφαίους κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, διακεκριμένα μέλη της ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις παράλληλες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ygeiasummit.gr/

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:30 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Στην prime time του ΑΝΤ1 θα βρεθεί η Ελένη Τσολάκη

Από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 στην prime time του καναλιού θα βρεθεί προσεχώς η Ελέν...
15:22 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ – Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι, η επόμενη μέρα για τον Τύπο  

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΙΗΕΑ με τίτλο R...
14:41 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ

Ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου, στο νέο επεισόδιο της ...
12:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Έρχονται «Κάτι ψήνεται» και «It’s showtime»

Σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις αναμένονται στην απογευματινή ζώνη από τις αρχές του νέου...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα