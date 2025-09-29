Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 62χρονος που κατηγορείται για παράνομη υλοτομία και εμπορία ξυλείας – Τι υποστήριξε

κοινωνία

Παράνομη υλοτόμηση στην Θεσσαλονίκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 62χρονος που κατηγορείται ότι έκοβε παράνομα ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας, στη Θεσσαλονίκη, και τα πουλούσε.

Ο 62χρονος είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και σε εκτέλεση εντάλματος του ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για παράνομη υλοτομία και εμπόριο ξυλείας, σε βαθμό κακουργήματος.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε μεν ότι προέβη σε παράνομη υλοτομία, αλλά αρνήθηκε την κακουργηματική μορφή της πράξης, όπως αυτή του αποδόθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε τα ξύλα για οικιακή χρήση, με σκοπό να ζεστάνει την οικογένειά του.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με δύο περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε συνταξιούχος του δημοσίου, έχει απασχολήσει κι άλλες φορές τις αρχές για παράνομη υλοτομία, ενώ πρόσφατα καταδικάστηκε για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη, στην ίδια δασική περιοχή (στον δήμο Βόλβης), κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Το θύμα ήταν ένας 51χρονος Αλβανός, η σορός του οποίου εντοπίστηκε, τον Νοέμβριο του 2022, κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.

Το Κακουργιοδικείο Σερρών τον καταδίκασε σε 9ετή κάθειρξη για θανατηφόρα έκθεση, επειδή άφησε αβοήθητο το θύμα, το οποίο είχε πάρει μαζί του στις εργασίες, ενώ η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη ενόψει του Εφετείου.

