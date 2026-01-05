Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι τρεις Τούρκοι για αρπαγή και εκβίαση 6 παράτυπων μεταναστών 

Σύνοψη από το

  • Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για αρπαγή και εκβίαση έξι παράτυπων μεταναστών. Τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.
  • Οι έξι παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν σε μονοκατοικία στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, όπου κατήγγειλαν ότι κρατούνταν παράνομα και υφίσταντο σωματική βία. Οι πράξεις αυτές βιντεοσκοπούνταν και αποστέλλονταν στις οικογένειές τους για καταβολή χρημάτων.
  • Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση δηλώνοντας αθώοι κατά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Οι μετανάστες κατέθεσαν ότι έφτασαν παράνομα στην Ελλάδα με διακινητές και τους παρέλαβαν δύο εκ των κατηγορουμένων στη Θεσσαλονίκη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι τρεις Τούρκοι για αρπαγή και εκβίαση 6 παράτυπων μεταναστών 

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για αρπαγή και εκβίαση έξι παράτυπων μεταναστών, μεταξύ αυτών τριών συμπατριωτών τους και τριών ανήλικων Αιγυπτίων. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους επιβάλουν τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και, κατά περίπτωση, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

Απολογούμενοι στην ανακρίτρια, οι τρεις κατηγορούμενοι – 23, 24 και 26 ετών – αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση δηλώνοντας αθώοι. Δύο εξ αυτών ανέφεραν ότι διαμένουν στη χώρα μας ως αιτούντες άσυλο, ενώ ο τρίτος φαίνεται να στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων και γι’ αυτό κρατείται διοικητικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Είχαν συλληφθεί, κατόπιν καταγγελίας, σε μονοκατοικία η οποία βρίσκεται στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Σε υπνοδωμάτιο της συγκεκριμένης κατοικίας εντοπίστηκαν οι έξι παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι καταθέτοντας στις αστυνομικές αρχές κατήγγειλαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι κρατούνταν παράνομα στο σημείο και επιπλέον υφίσταντο σωματική βία, με τις πράξεις αυτές να βιντεοσκοπούνται και να αποστέλλονται στις οικογένειές τους με σκοπό την καταβολή χρημάτων για να αφεθούν ελεύθεροι.

Οι ίδιοι κατέθεσαν επιπλέον πως έφτασαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια με τη βοήθεια διακινητών που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ενώ ταξίδεψαν με υπεραστικό λεωφορείο από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη, όπου φέρονται να τους παρέλαβαν δύο εκ των κατηγορουμένων οδηγώντας τους στην παραπάνω μονοκατοικία.

