Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των παιδιών τους μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των παιδιών τους είναι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ακόμη και μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που απαγορεύει διαδηλώσεις και αναγραφή συνθημάτων στον χώρο. Ήδη ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Η Μαρία Καρυστιανού εξαπολύει κεραυνούς λέγοντας πως «ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ρύθμιση για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη», ενώ ο Νίκος Πλακιάς χαρακτηρίζει άχρηστη την τροπολογία και ζητεί την κατάργηση του άρθρου 86 με αναδρομική ισχύ.

Παύλος Ασλανίδης: «Θα είμαστε εκεί την Κυριακή»

«Εννοείται θα ξαναπάω την Κυριακή 26 Οκτωβρίου είναι και τα παιδιά της ομάδας «Μέχρι Τέλους» στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ανάβουν τα κεράκια. Προχθές, πήγαν συγγενείς που μένουν στην Αθήνα να γράψουν τα ονόματα. Τα ονόματα τα γράψανε πρόπερσι, ήμουν και εγώ και είχα την τιμή να γράψω το όνομα του γιου μου και ευχαριστώ τους φοιτητές που σταμάτησαν την ώρα που διαδήλωναν. Οι φοιτητές έγραψαν τα ονόματα και θα συνεχίσουν να τα γράφουν. Οι φοιτητές πέρασαν και προς τιμήν τους σταμάτησαν την πορεία τους και ρώτησαν για τα παιδιά, παρόλο που ήταν τα ΜΑΤ» είπε στο OPENο κ. Ασλανίδης.

Νίκος Πλακιάς: «Τα ονόματα αφήστε τα εκεί, να σας θυμίζουν τι έγινε από αμέλεια και ευθύνη δική σας»

«Όταν θα πάτε να ψηφίσετε μια άχρηστη τροπολογία για το ποιος θα φυλάξει τι και πως, αφήστε τα στην άκρη αυτά και ψηφίστε την κατάργηση του άρθρου εκτρώματος 86 με αναδρομική ισχύ και την άλλη μέρα θα πάω να σβήσω εγώ τα ονόματα των παιδιών μου, μόνος μου. Μέχρι τότε αφήστε τα εκεί να σας θυμίζουν το τι έγινε από αμέλεια και ευθύνη δική σας. Να τα βλέπουν και οι επόμενες γενιές και να γνωρίζουν το τί έγινε στα Τέμπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς.

Μαρία Καρυστιανού «Από μνημείο μνήμης, μνημείο λήθης »

Σε ανάρτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη προέβη η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

«Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε.

Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό» αναφέρει μεταξύ άλλων.