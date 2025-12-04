Κανονικά τα ταξί την Παρασκευή στην Αττική – Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας

Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας τους ως και το Σάββατο, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, λόγω της κακοκαιρίας προχώρησε τελικά σε αναβολή της κινητοποίησης.

Το enikos.gr, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο, ο οποίος αρχικά ανέφερε πως είχε ληφθεί η απόφαση για παράταση της απεργίας, ωστόσο, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών αλλά και των κλειστών σχολείων, οι αυτοκινητιστές θα εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος η απόφαση πάρθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.