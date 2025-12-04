Κανονικά τα ταξί την Παρασκευή στην Αττική – Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας

  • Η προγραμματισμένη 24ωρη απεργία των ταξί στην Αττική για το Σάββατο αναστέλλεται.
  • Η απόφαση ελήφθη από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.
  • Το Σ.Α.Τ.Α. επικαλείται την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών ως κύριο μέλημα, δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας τους ως και το Σάββατο, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, λόγω της κακοκαιρίας προχώρησε τελικά σε αναβολή της κινητοποίησης.

Το enikos.gr, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο, ο οποίος αρχικά ανέφερε πως είχε ληφθεί η απόφαση για παράταση της απεργίας, ωστόσο, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών αλλά και των κλειστών σχολείων, οι αυτοκινητιστές θα εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος η απόφαση πάρθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

 

19:13 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

