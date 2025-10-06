Τακτοποιήθηκε 16χρονος για προσβολή μνήμης νεκρού αστυνομικού και απειλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ταυτοποιήθηκε 16χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και προσβολή μνήμης νεκρού.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υβριστική ανάρτηση χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης σε βάρος θανόντος αστυνομικού, ενώ παράλληλα άλλος χρήστης διαφορετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε σε ανάρτηση με απειλητικό περιεχόμενο σε λογαριασμό που διατηρεί η μητέρα του αστυνομικού.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς εξακρίβωση των στοιχείων των εμπλεκομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προχώρησε στην ανάλυση δεδομένων που έλαβε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του δεύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας προέκυψαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πληθωρισμός και χρέη: Τι ζητεί ο κ. Ανδρουλάκης από τον κ. Μητσοτάκη

Προϋπολογισμός 2026: Αυτά είναι όλα τα μέτρα στήριξης για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη άνδρας με όπλο και ναρκωτικά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης ...
19:25 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Χαλκίδα: Νεκρός άνδρας που έπεσε από την Yψηλή Γέφυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του, αφού έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας το απόγευμα Δευτέρ...
18:56 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Χαϊδάρι: Απεβίωσε στο νοσοκομείο η 50χρονη που είχε εξαφανιστεί – Ήταν στα αζήτητα για 10 ημέρες

Με τραγικό τρόπο έληξε η περιπέτεια της 50χρονης Νεκταρίας Λαγούδη, η οποία είχε εξαφανιστεί α...
18:22 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία: Σύνδεση του εγκλήματος με την απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη τον Σεπτέμβριο αναζητούν οι Αρχές – Ο 70χρονος είχε πέσει και θύμα ξυλοδαρμού 

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας στη ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης