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Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά – Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένας 73χρονος συνελήφθη στα Χανιά και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας. Η υπόθεση αφορά συστηματική βίαιη συμπεριφορά κατά του αδελφού του, που εκδηλώνεται από το 2024 στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα Χανιά, συνελήφθη 73χρονος με ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του αδελφού του, οδηγούμενος ενώπιον του ανακριτή.
  • Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.
  • Τα επανειλημμένα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς φέρεται να έχουν ξεκινήσει από το 2024 στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) ένας 73χρονος στα Χανιά, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ Χανίων και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 73χρονος αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Απόπειρα ανθρωποκτονίας
  • Ενδοοικογενειακή βία
  • Παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας

Η υπόθεση δεν είναι καινούργια για τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να επεδείκνυε συστηματικά, βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον ίδιο του τον αδελφό. Τα επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων, έχουν ξεκινήσει από το 2024 στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς Χανίων, έχοντας θέσει τον ηλικιωμένο στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Την προανάκριση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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