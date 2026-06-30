Συνελήφθη 73χρονος στα Χανιά – Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

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Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) ένας 73χρονος στα Χανιά, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ Χανίων και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 73χρονος αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ενδοοικογενειακή βία

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας

Η υπόθεση δεν είναι καινούργια για τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να επεδείκνυε συστηματικά, βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον ίδιο του τον αδελφό. Τα επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων, έχουν ξεκινήσει από το 2024 στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς Χανίων, έχοντας θέσει τον ηλικιωμένο στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Την προανάκριση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.