Συναγερμός για πυρκαγιές: Έρχεται διήμερο με Hot–Dry–Windy καιρικές συνθήκες – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς σύμφωνα με την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του Meteo, τις επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου και την Παρασκευή 15 Αυγούστου (Δεκαπενταύγουστος), οι συνθήκες τύπου Hot–Dry–Windy –δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι– θα ενισχύσουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς κυρίως στη βορειοανατολική Ελλάδα. Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο δείκτη επικινδυνότητας είναι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, γεγονός που επιτείνει την επικινδυνότητα.

Παράλληλα, για την Κυριακή 17 Αυγούστου αναμένονται επίσης δυσμενείς συνθήκες, αυξάνοντας τη διάρκεια της περιόδου υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας ενδέχεται να προκληθούν εστίες φωτιάς λόγω αναμενόμενης κεραυνικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διατήρηση πυρομετεωρολογικού κινδύνου – Συνθήκες Hot–Dry–Windy στα βορειοανατολικά

🗓️ Ημερομηνία σύνταξης: Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

🔜 Αφορά την περίοδο: Πέμπτη 14 – Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

🔴 Πολύ υψηλός έως ακραίος πυρομετεωρολογικός κίνδυνος λόγω Hot-Dry-Windy σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

🔴 Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

🔴 Διατήρηση της υψηλής ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

🔴 Μέτριο δυναμικό για πυροεπαγωγικές στη Δ. Ελλάδα κυρίως την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 και το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, ενώ υψηλό δυναμικό αναμένεται την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 τοπικά στα ηπειρωτικά.

🔴 Πιθανότητα για ενάρξεις πυρκαγιών λόγω κεραυνικής δραστηριότητας σε ηπειρωτικά ορεινά τμήματα.

🔴 Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε τμήματα της βορειοανατολικής και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

🔴 Με τα διαθέσιμα στοιχεία, σταδιακή υποχώρηση των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας από την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.

➡️ Τα επόμενα 2 γραφικά παρουσιάζεται η αναμενόμενη δυσκολία ελέγχου για τις επόμενες 2 ημέρες (Πέμπτη και Παρασκευή, 14–15 Αυγούστου 2025)»