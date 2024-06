Σύμη: Όλο το χρονικό της εξαφάνισης του 67χρονου παρουσιαστή του BBC – Έπρεπε να διασχίσει ένα μονοπάτι 1 χλμ.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 67χρονου Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Michael Mosley, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (05/06), κατά την διάρκεια των διακοπών του με την σύζυγό του, στην Σύμη.

Το enikos.gr παρουσιάζει καρέ καρέ όλο το χρονικό της εξαφάνισης, ενώ οι έρευνες σήμερα (07/06) εστιάζουν κυρίως σε δύο σημεία, στον οικισμό Πέδι της Σύμης, αλλά και περιμετρικά στις παραλίες του νησιού. Για την επιχείρηση εντοπισμού του Mosley, έχουν επιστρατευθεί όλα τα δυνατά μέσα, όπως ελικόπτερο, drones, βάρκες, πεζοπόρα τμήματα, δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και η εθελοντική ομάδα διασωστών της ΕΔΟΚ Σύμης, καθώς το νησί προσφέρεται για περιπάτους και πεζοπορίες, και έχει αρκετά απότομα σημεία.

Ήταν Δευτέρα, 3 Ιουνίου, όταν ο Βρετανός παρουσιαστής Michael Mosley ταξίδεψε από το Λονδίνο στην Ρόδο, αεροπορικώς, μαζί με την σύζυγό του, Clare Frances. Την επόμενη ημέρα, μετέβησαν μαζί στην Σύμη, ακτοπλοϊκώς, όπου έμεναν σε σπίτι φιλικού τους ζευγαριού.

Την Τετάρτη, 5 Ιουνίου, περίπου στις 10:00, ο Mosley με την σύζυγό του, και ένα άλλο φιλικό τους ζευγάρι που φιλοξενούνταν στο ίδιο σπίτι, πήραν taxi boat από το Γιαλό και πήγαν όλοι μαζί στην παραλία Άγιος Νικόλαος. Γύρω στις 13:30, ο 67χρονος παρουσιαστής ανέφερε ότι κουράστηκε στην παραλία και αποφάσισε να φύγει μόνος του, ξεκινώντας με τα πόδια, προκειμένου αρχικά να μεταβεί στην περιοχή Πέδι Σύμης, μέσω μονοπατιού απόστασης περίπου 1.000 μ. και στη συνέχεια μέσω λεωφορείου, στην ανωτέρω οικία.

Οι υπόλοιποι, φύγανε στις 16:00, με το ίδιο taxi boat και μεταβήκανε στην οικία τους. Εκεί διαπιστώσανε ότι ο Mosley έλειπε και τον αναζητούσανε στο νησί μόνοι τους.

Στις 18:00 μετέβη στο Α.Τ. Σύμης, μία φίλη του Mosley, και ζήτησε την συνδρομή για επικοινωνία με το ιατρείο της περιοχής, προκειμένου να εξετασθεί ενδεχόμενο σενάριο να είχε μεταβεί εκεί ο παρουσιαστής, και ανέφερε το περιστατικό. Άμεσα, το Α.Τ. επικοινώνησε με το εν λόγω ιατρείο και τους απάντησαν ότι δεν παρουσιάστηκε εκεί. Στη συνέχεια, η ίδια φίλη του 67χρονου, παρέδωσε μία φωτογραφία του στην αστυνομία, και αποχώρησε, λέγοντας ότι θα επιστρέψει στο σπίτι και θα περιμένει λίγη ώρα ακόμη, μήπως και επιστρέψει, ενώ παράλληλα, το όχημα του Α.Τ. Σύμης μετέβη προς αναζήτηση με αρνητικό αποτέλεσμα.

Περίπου στις 21:00, η σύζυγος του Mosley μετέβη στο Α.Τ. Σύμης, μαζί με το φιλικό ζευγάρι που τους φιλοξενούσε και ρώτησαν εάν υπήρχε νεότερη ενημέρωση από το ιατρείο, διότι και οι ίδιοι δεν κατέστη δυνατόν, παρά τις προσπάθειές τους, στην ανεύρεσή του. Απευθείας ενημερώθηκε τηλεφωνικώς το Λιμεναρχείο Σύμης και η Εθελοντική Ομάδα Ερευνών (ΕΔΟΚ) Σύμης και από κοινού με το Α.Τ. Σύμης, διενήργησαν αναζητήσεις στην περιοχή από στεριά και θάλασσα.

Χθες, Πέμπτη (06/06), το πρωί και ώρα 09:00 μετέβη εκ νέου η σύζυγος του Mosley στο Α.Τ. Σύμης και προέβη στην δήλωση της εξαφάνισής του. Έπειτα από 1μιση ώρα, ενημερώθηκε από το Α.Τ. Σύμης, η Π.Υ. Ρόδου για την συνδρομή και αποστολή κλιμακίου στην Σύμη, προκειμένου συνδράμει στις έρευνες, με χρήση DRONE.

Στις 11:30, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Α.Τ. Σύμης ζήτησε συνδρομή από το Λιμεναρχείο Σύμης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, για τις αναζητήσεις του εξαφανισθέντα. Στις 12:20, σε συνέχεια τηλεφωνικών επικοινωνιών της αστυνομίας με την Π.Υ. Ρόδου, κλιμάκιό της, το οποίο θα έκανε χρήση drone, αναχώρησε με πλοίο της Γραμμής, από Ρόδο για την Σύμη, με ώρα άφιξης 13:40.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ζητήθηκε από το Α.Τ. Σύμης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνδρομή στις έρευνες, επανδρωμένου ελικοπτέρου και εκπαιδευμένου σκύλου προς εντοπισμό ανθρώπων. Το απόγευμα, το ελικόπτερο τύπου «AGUSTA BELL» απογειώθηκε από την νήσο Ρόδο και μετέβη στην νήσο Σύμη, όπου πραγματοποίησε έρευνες αναζητήσεων, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, στο νησί έφτασε και ένας εκπαιδευμένος σκύλος αναζητήσεων ανθρώπων, ενώ, όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να φτάσει και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ρόδου, αποτελούμενο από 5 αστυνομικούς, προκειμένου συνδράμει στις έρευνες.

«Σκοτεινό» σημείο για τις Αρχές, θεωρείται το κινητό του παρουσιαστή, καθώς τόσο ο ίδιος, όσο και η γυναίκα του, όταν ξεκίνησαν για την παραλία με το φιλικό ζευγάρι, άφησαν τα κινητά τους στο σπίτι. Η ΕΛ.ΑΣ. σκοπεύει να ζητήσει από τον εισαγγελέα διάταξη για άρση απορρήτου.

Η μαρτυρία κατοίκου που είδε τον Mosley πριν εξαφανιστεί

Μέχρι στιγμής, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Όπως ανέφερε στο enikos.gr o πρόεδρος της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ) Σύμης, Γιάννης Βόλας, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ο παρουσιαστής να έχει πέσει στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια του περιπάτου του, να πνίγηκε και τα ρεύματα να τον οδηγήσαν στα βαθιά, με κατεύθυνση τα παράλια της Τουρκίας, ενώ κάτοικοι λένε πως υπάρχουν και φίδια στην περιοχή. Παράλληλα, εξετάζεται και το σενάριο να τον παρέσυρε κάποιο αυτοκίνητο στην βόλτα του, και να τον εγκατέλειψε.

Μάρτυρας που μίλησε στην ERT, ανέφερε ότι, «14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο».

«Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό», πρόσθεσε. Επιπλέον, η γυναίκα διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι τον είχε δει.

«Δεν ήταν μεθυσμένος, ούτε μαλώσαμε, απλά έφυγε με τα πόδια γιατί βαρέθηκε»

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στο enikos.gr, ο κ. Βόλας, η γυναίκα του παρουσιαστή, ανέφερε στους διασώστες πως «ο σύζυγός μου δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ούτε μαλώσαμε. Από την παραλία έφυγε νωρίτερα γιατί βαρέθηκε, και εγώ με την φίλη μου αποχωρήσαμε αργότερα».\

Μυστήριο με βίντεο που εξετάζεται

Ο δήμαρχος μιλώντας στο enikos.gr, ανέφερε ότι, «ο παρουσιαστής φαίνεται σε κάμερα ασφαλείας να μιλά με μία γυναίκα, στην περιοχή Πέδι της Σύμης, φορώντας μάλιστα διαφορετικό μπλουζάκι από αυτό που φορούσε όταν εθεάθη τελευταία φορά. Στο βίντεο φέρεται να απεικονίζεται ο παρουσιαστής μετά τη δήλωση εξαφάνισης του».

Από το υλικό προκύπτει δηλαδή, ότι ο παρουσιαστής έφτασε κανονικά στον προορισμό του. Αν ισχύει αυτό, καταρρίπτεται το σενάριο της πτώσης από κάποιον γκρεμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η σύζυγος του, Clare Moseley, αρνείται ότι ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο είναι ο παρουσιαστής.

Ποιος είναι ο Michael Mosley

Ο Michael Mosley είναι γιατρός, ο οποίος είναι γνωστός για τις διατροφικές του συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαλειμματικής νηστείας, του The Fast 800, της δίαιτας 5:2, για την υιοθέτηση της δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, και της κετογονικής δίαιτας.

Δημοσίευσε ένα βιβλίο σχετικά με τη χρήση της διατροφής για τη βελτίωση του ύπνου, με τίτλο Fast Asleep, αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από χρόνια αϋπνία.

Ο Δρ. Mosley εμφανίζεται τακτικά στο podcast του Just One Thing και έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους τηλεοπτικούς γιατρούς στη Βρετανία.

Σπούδασε PPE στην Οξφόρδη και αρχικά δοκίμασε να εργαστεί ως τραπεζίτης επενδύσεων. Τότε ήταν που επανεκπαιδεύτηκε ως γιατρός και πήρε τα διπλώματά του μετά από σπουδές ιατρικής στο Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Ο Δρ Mosley εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού και αφού έκανε παραγωγή εκπομπών για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα έγινε παρουσιαστής στην οθόνη.

Στο παρελθόν υπήρξε παραγωγός πολλών επιστημονικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το The Human Face, τρεις σειρές με τον καθηγητή Robert Winston, και το 2004 τη σειρά μηχανικής του BBC Two Inventions That Changed the World με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα Blood and Guts, Medical Mavericks και The Story of Science, ενώ ήταν το θέμα ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, 10 Things You Need to Know about Losing Weight.

Παρουσίασε το Make Me για το BBC One. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010 ήταν παραγωγός και παρουσιαστής της τηλεοπτικής σειράς The Story of Science: Power, Proof and Passion που μεταδόθηκε από το BBC Two. Παράλληλα, παρουσίασε σειρά ντοκιμαντέρ.