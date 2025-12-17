Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ο οποίος εισήχθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.
Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.