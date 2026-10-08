Σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου στο Φαράγγι του Βίκου – Μεταφέρθηκε με Super Puma στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 85χρονος Ελβετός περιπατητής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση στο Φαράγγι του Βίκου, γεγονός που οδήγησε σε κινητοποίηση των αρχών. Η διάσωσή του πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο Super Puma και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου 85χρονου Ελβετού περιπατητή στο κεφάλι σημειώθηκε στο Φαράγγι του Βίκου, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
  • Συναγερμός σήμανε στις αρχές για τον εντοπισμό και τη διάσωση του τραυματία, με την Πυροσβεστική να ζητά εναέριο μέσο λόγω της κατάστασης και του δύσβατου πεδίου.
  • Η αεροδιακομιδή κρίθηκε καθοριστική, καθώς μια επίγεια μεταφορά θα απαιτούσε πολλές ώρες, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ηλικιωμένου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 85χρονος περιπατητής από την Ελβετία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε πτώση που είχε στο Φαράγγι του Βίκου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα με ελικόπτερο Super Puma μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στις αρχές, στην Πολιτική Προστασία και στην πυροσβεστική για τον εντοπισμό και τη διάσωση του τραυματισμένου περιπατητή. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπέβαλε αίτημα στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο για τη διάθεση εναέριου μέσου, καθώς η κατάσταση του τραυματία και η δυσκολία του πεδίου απαιτούσαν ταχύτατη επέμβαση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ, καθώς και δυνάμεις από τον Α’ και τον Β’ Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού και τον μετέφεραν σε ασφαλή θέση για την παραλαβή του από το ελικόπτερο.

Η αεροδιακομιδή κρίθηκε καθοριστική, καθώς μια επίγεια μεταφορά μέσα από το φαράγγι θα απαιτούσε πολλές ώρες, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ηλικιωμένου. Σε τραυματισμούς κεφαλής, άλλωστε, κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο για την έκβαση του περιστατικού.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ