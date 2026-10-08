Σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου στο Φαράγγι του Βίκου – Μεταφέρθηκε με Super Puma στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 85χρονος περιπατητής από την Ελβετία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε πτώση που είχε στο Φαράγγι του Βίκου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα με ελικόπτερο Super Puma μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στις αρχές, στην Πολιτική Προστασία και στην πυροσβεστική για τον εντοπισμό και τη διάσωση του τραυματισμένου περιπατητή. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπέβαλε αίτημα στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο για τη διάθεση εναέριου μέσου, καθώς η κατάσταση του τραυματία και η δυσκολία του πεδίου απαιτούσαν ταχύτατη επέμβαση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ, καθώς και δυνάμεις από τον Α’ και τον Β’ Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού και τον μετέφεραν σε ασφαλή θέση για την παραλαβή του από το ελικόπτερο.

Η αεροδιακομιδή κρίθηκε καθοριστική, καθώς μια επίγεια μεταφορά μέσα από το φαράγγι θα απαιτούσε πολλές ώρες, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ηλικιωμένου. Σε τραυματισμούς κεφαλής, άλλωστε, κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο για την έκβαση του περιστατικού.