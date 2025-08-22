Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των ατόμων που επέβαιναν και τον εγκλωβισμό ενός εξ αυτών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αφορούσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ένα ταξί και ένα αγροτικό φορτηγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να απεγκλωβιστεί ένας αλλοδαπός επιβάτης.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν επτά τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Όπως μεταδίδει το ekriti.gr, 3 άτομα είναι σοβαρά τραυματισμένα. Συγκεκριμένα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου νοσοκομείου ένας 21χρονος ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα, το οποίο συγκρούστηκε με το ταξί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χτυπήματα στο πρόσωπο και στον αυχένα και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε αρχικά, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Βενιζέλειο. Εκεί, οι γιατροί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφάσισαν την εισαγωγή του στην ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά, δύο ακόμα άτομα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από την Βρετανία, που επέβαιναν στο ταξί μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Συγκεκριμένα, σοβαρά τραυματίστηκε ο Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ρεθύμνου, όπως και η σύζυγός του η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και αυτή στη ΜΕΘ.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.