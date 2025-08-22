Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Φορτηγό συγκρούστηκε με ταξί – 7 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ βράδυ

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των ατόμων που επέβαιναν και τον εγκλωβισμό ενός εξ αυτών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αφορούσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ένα ταξί και ένα αγροτικό φορτηγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να απεγκλωβιστεί ένας αλλοδαπός επιβάτης.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν επτά τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Όπως μεταδίδει το ekriti.gr, 3 άτομα είναι σοβαρά τραυματισμένα. Συγκεκριμένα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου νοσοκομείου ένας 21χρονος ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα, το οποίο συγκρούστηκε με το ταξί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χτυπήματα στο πρόσωπο και στον αυχένα και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε αρχικά, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Βενιζέλειο. Εκεί, οι γιατροί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφάσισαν την εισαγωγή του στην ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά, δύο ακόμα άτομα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από την Βρετανία, που επέβαιναν στο ταξί μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Συγκεκριμένα, σοβαρά τραυματίστηκε ο Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ρεθύμνου, όπως και η σύζυγός του η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και αυτή στη ΜΕΘ.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

Η ΕΣΑμεΑ καταδικάζει τη χρήση της λέξης «αυτισμός» με αρνητικό πρόσημο

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

Παπασταύρου: Επίσκεψη σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα για την αλιεία και την προστασία των θαλασσών

Τι σημαίνει η φράση «μετέρχεται παν μέσον» και από πού προέρχεται

Μια ενιαία κβαντική συσκευή που μετρά «Αμπέρ», «Βολτ» και «Ωμ» μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο που μετράμε τον ηλεκτρ...
περισσότερα
13:00 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Βόλος: Άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της 36χρονης – «Είχαν συχνούς καβγάδες και την ζήλευε» λέει η κόρη 

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω απ...
12:37 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τη σύζυγό του – Την δολοφόνησε μπροστά στην κόρη τους 

Σε τραγωδία κατέληξε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο, όπου σήμερα γύρω ...
12:27 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο 

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκο...
12:15 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Αρνήθηκε να παραλάβει την παραγγελία της επειδή ο διανομέας… δεν ήταν Έλληνας – Δείτε βίντεο 

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο κοινωνικά δίκτυα, βίντεο που καταγράφει την στιγμή που...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο