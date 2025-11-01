Σοκ στο Ηράκλειο: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB

Σοκ στο Ηράκλειο με ένα 22χρονο να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με cretapost, τον 22χρονο άνδρα εντόπισαν απαγχονισμένο σήμερα το πρωί συγγενικά του πρόσωπα που τον αναζητούσαν, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις δίνοντάς τους πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύν...

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η πέμπτη διμηνιαία δόση – Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Νέα συναρπαστική θεωρία υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα ζούμε στο έτος 1726 – Τι είναι η «Υπόθεση του Φανταστικού Χρόνο...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το «Ο» στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:24 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια – «Φανούρη μου, σε φάγανε» φώναζε η αδελφή του – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το μα...
20:08 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει τις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 17χρονης στην Θεσσαλονίκη Η ανακοίνωσ...
19:32 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Από διαφορετικές οικογένειες οι δύο νεκροί από τους 2.000 πυροβολισμούς – Πώς συνέβη το μακελειό

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, από το μακελειό στα Βορίζι...
18:14 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025 αν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς