Σοκ σε σχολείο της Λαμίας: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους της και πέθανε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο

Θρήνος στην εκπαιδευτική κοινότητα της Λαμίας μετά τον αιφνίδιο θάνατο μίας 60χρονης καθηγήτριας, η οποία κατέρρευσε σήμερα το πρωί στο σχολείο.

Η καθηγήτρια σωριάστηκε ξαφνικά μέσα στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, στη διάρκεια κενού από το μάθημα της και μπροστά στα μάτια συναδέλφων της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaNow.gr, συνάδελφος της 60χρονος, παρά το σοκ, προσπάθησε να την βοηθήσει, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι διασώστες, καθώς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονταν εκείνη την στιγμή στην οδό Καποδιστρίου κοντά στο σχολείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 60χρονη ανέπνεε αλλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Δυστυχώς, η άτυχη γυναίκα κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα την ώρα της διακομιδής της στο νοσοκομείο Λαμίας.