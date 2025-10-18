Σέρρες: Σύλληψη τριών ανηλίκων για κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν μέσα σε λίγες ώρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Δύο ανήλικοι ημεδαποί και μία ανήλικη ημεδαπή συνελήφθησαν χθες το πρωί, 17 Οκτωβρίου, στις Σέρρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, το βράδυ της 16 προς 17 Οκτωβρίου 2025 διέπραξαν στην πόλη των Σερρών πέντε διαρρήξεις καταστημάτων αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 897 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μια διάρρηξη οχήματος αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των είκοσι ευρώ, δύο τραπεζικές κάρτες και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Το ίδιο χρονικό διάστημα επιχείρησαν επιπλέον να διαρρήξουν ακόμα δύο καταστήματα στην πόλη των Σερρών, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι ημεδαποί το βράδυ της 14 προς 15 Οκτωβρίου 2025 διέπραξαν τρεις διαρρήξεις καταστημάτων στην πόλη των Σερρών, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 530 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου οι τρεις ανήλικοι μαζί με ακόμα μία ανήλικη συνεργό τους προσπάθησαν να παραβιάσουν την είσοδο καταστήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα – Πώς προχωρούν τα έργα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως το τέλος Οκτωβρίου

Οι «θολές» αλήθειες του Sora – Γιατί έχει «ξεσηκώσει» όλον τον πλανήτη;

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:14 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο «μικροσκόπιο» οι επικοινωνίες του ανιψιού – Τα ερωτήματα και το μυστήριο με το λευκό αυτοκίνητο

Συνεχίζεται το «θρίλερ» της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα, στη Μεσσηνία με τις έρευνες να...
14:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Το «ύποπτο» σακίδιο περιείχε προσωπικά αντικείμενα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή των Εξαρχείων, που είχε διακοπεί λόγω...
14:06 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Καστοριά – Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός, χωρίς δίπλωμα

Κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της Καστοριάς εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 1...
13:42 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για μητέρα και κόρη – Έκαναν νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική για δύο Ιταλίδες πεζοπόρους που...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης