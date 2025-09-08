Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2022 πέθανε η Βασίλισσα Ελισάβετ Β'

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
  • Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης
  • Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Γεγονότα

  • 1570: Οθωμανικές Δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λεηλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.
  • 1822: Διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρκικό, υπό τον Καρά Αλή. Έτσι, ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου.
  • 1919: Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιρειών μπανάνας.
  • 1943: Η Ιταλία «παραδίδει τα όπλα» κι επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.
  • 1951: Συνθήκη του Σαν Φρανσίσκο: Στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 48 χώρες υπογράφουν συνθήκη ειρήνης με την Ιαπωνία.
  • 1974: Συντριβή αεροσκάφους Boeing 707 της TWA στο Ιόνιο Πέλαγος, με απολογισμό 88 νεκρούς.
  • 1991: Η Βόρεια Μακεδονία γίνονται ανεξάρτητο κράτος από τη Γιουγκοσλαβία, όπως αποφασίζεται σε δημοψήφισμα.
  • 1993: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος, κατόπιν παρότρυνσης του Αντώνη Σαμαρά, αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία.
  • 1994: Συντριβή αεροσκάφους Boeing 737 της USAir στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, με απολογισμό 131 νεκρούς (όλοι οι επιβαίνοντες)
  • 2003: Ο Ντέιβιντ Μπόουι γράφει ιστορία, καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμους και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
  • 2005: Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Χαλκιδική. Ο ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την εποικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο Κ. Καραμανλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.

Γεννήσεις

  • 1843: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. (Θαν. 21/3/1873)
  • 1925: Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός. («Ροζ Πάνθηρας», «Να είσαι εκεί κύριε Τσανς») (Θαν. 24/7/1980)
  • 1946: Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
  • 1951: Νίκος Καρβέλας, Έλληνας συνθέτης
  • 1968: Μάρκος Σεφερλής, Έλληνας κωμικός-ηθοποιός
  • 1987: Wiz Khalifa, Αμερικανός ράπερ
  • 1989: Avicii, Σουηδός DJ και παραγωγός (Θαν. 20/4/2018)

Θάνατοι

  • 1860: Ανδρέας Μεταξάς, Κεφαλλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. (Γεν. 1790)
  • 1944: Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα» κατά τη διάρκεια της Κατοχής, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. (Γεν. 24/6/1898)
  • 2000: Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. (Γεν. 1/1/1934)
  • 2022: Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, Μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μπορείτε να εντοπίσετε το ποντίκι ανάμεσα στους σκίουρους σε 5 δευτερόλεπτα;

Θεσσαλονίκη: Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ακίνητα: «Παράθυρο» για νέους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

DeepSeek: Ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:07 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Δέσποι...
06:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Λ. Βάρης, έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων – Σταθμευμένο φορτηγό στην μέση του δρόμου στην Λεωφόρος Μαραθώνος

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Δευτέρας, καθώς δύο διαφορετικά περιστα...
06:39 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (8/9) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες ...
05:22 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (8/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος