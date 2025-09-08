Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Γεγονότα

1570: Οθωμανικές Δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λεηλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Γεννήσεις

Θάνατοι