Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ποδιατρικής
- Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)
Γεγονότα
- 1827: Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερρίκο Δεριγνύ, Εδουάρδο Κόδριγκτον και Λογγίνο Χέυδεν κατατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. (Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου)
- 1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνύκα την περίφημη ομιλία του «Παραινέσεις προς τη νέα γενιά».
- 1967: Συλλαμβάνονται στο φαράγγι Ελ Γιούρο, στη Βολιβία, ο ηγέτης των ανταρτών Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του, έπειτα από ενέδρα του βολιβιανού στρατού και πρακτόρων της CIA.
- 1973: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μία προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, οκτώ μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
- 1980: Ο Μπομπ Μάρλεϊ καταρρέει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σ’ όλο τον κόσμο, θα πεθάνει επτά μήνες αργότερα.
- 1998: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζοζέ Σαραμάγκου.
Γεννήσεις
- 1927: Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. («Το Τρίτο Στεφάνι») (Θαν. 25/8/1988)
- 1958: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019.
- 1970: Ματ Ντέιμον, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1985: Bruno Mars, Αμερικανός τραγουδιστής. («Just the Way You Are», «Grenade», «The Lazy Song» κ.α.)
Θάνατοι
- 1580: Ιερόνιμους Βολφ, Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών Σπουδών. (Γεν. 13/8/1516)
- 1987: Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. (Γεν. 1/7/1899)
- 1992: Βίλι Μπραντ, καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969 – 1974 και «αρχιτέκτονας» της πολιτικής της ύφεσης (Ostpolitik) -το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή- κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. (Γεν. 18/12/1913)