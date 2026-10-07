Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Αναβλήθηκε για 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

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Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, για τις 4 Νοεμβρίου 2026, η συζήτηση στην μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που αφορά 450.000 συνταξιούχους.

Αναλυτικότερα, επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα το μεσημέρι στην μείζονα Ολομέλεια, υπό την πρόεδρό της Σωτηρία Ντούνη και τον γενικό επίτροπο επικρατείας τον Γεώργιο Βοΐλη, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, ύστερα από αναβολή, η αίτηση του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου Νίκου Αγγελέρα, για τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο κ. Αγγελάρας, ζήτησε από το Ε.Σ. να παρασταθεί ο ίδιος και να αναπτύξει τη θέση του, όπως είχε κάνει και τον περασμένο Ιούνιο, που αναβλήθηκε η υπόθεση έπειτα από αίτημα του Δημοσίου.

Το δικαστήριο διέκοψε και αποσύρθηκε σε διάσκεψη, προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του κ. Αγγελάρα. Κατά πλειοψηφία, το αίτημα απορρίφθηκε και η πρόεδρος είπε ότι ο κ. Αγγελάρας μπορεί να παρασταθεί στο δικαστήριο, να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να αναπτύξει τις θέσεις του.

Αμέσως μετά, ο κ. Αγγελάρας υπέβαλε αίτημα αναβολής και τα μέλη του δικαστηρίου αποσύρθηκαν και πάλι σε διάσκεψη. Αφού επέστρεψαν στην έδρα, ανακοίνωσαν ότι η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται για τις 4 Νοεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην μείζονα Ολομέλεια ως πιλοτική δίκη από το 4ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας. Αρχικά προσδιορίστηκε να συζητηθεί τον περασμένο Ιούνιο, αλλά μετά από αίτημα του Δημοσίου, αναβλήθηκε για σήμερα, όπου και πάλι αναβλήθηκε.

Με την αίτηση που έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αμφισβητείται ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ, ζητείται η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό της κράτησης και η διακοπή της παραγραφής.