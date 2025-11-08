Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Ακτινολογίας

Ημέρα Αλληλεγγύης Μεσοφυλικών

Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας – Χωροταξίας

Γεγονότα

1901: Βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη (Ευαγγελικά). Κατά τις συγκρούσεις σκοτώνονται 8 άνθρωποι και τραυματίζονται 80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους 75 χρόνια αργότερα.

Επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπημα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο, που θα μείνει στην ιστορία ως το Πραξικόπημα της Μπυραρίας.

Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας.

Αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, λίγο μετά την απογείωσή του από το Αεροδρόμιο Ορλύ των Παρισίων με προορισμό την Αθήνα. Οι δύο Ιταλοί δράστες συλλαμβάνονται και κινδυνεύουν με λιντσάρισμα από τους εξαγριωμένους επιβάτες.

Λήγει ο Τρίτος Πόλεμος του Βακαλάου, με επικράτηση των Ισλανδών, που χρησιμοποίησαν το μυστικό τους υπερόπλο, ένα μηχανισμό που έκοβε τα δίχτυα των βρετανών ψαράδων, προκαλώντας τους ανυπολόγιστες ζημιές.

Το HBO αρχίζει το πρόγραμμά του με την προβολή της ταινίας Οι Ατρόμητοι, με πρωταγωνιστές τους Πωλ Νιούμαν και Χένρι Φόντα.

Ο Μανόλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Φίλιππου στη Βεργίνα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα.

Με «λαϊκό δικαστήριο» στην πλατεία Συντάγματος ανοίγει ο κύκλος των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Κλίντον, το οποίο καταδικάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και το ΚΚΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανοίγει τον δρόμο στις ΗΠΑ του Τζορτζ Μπους για επέμβαση στο Ιράκ.

Το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας συγκλονίζεται από πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας, που αποδίδεται σε βομβιστές-καμικάζι μέλη της Αλ Κάιντα.

Το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας συγκλονίζεται από πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας, που αποδίδεται σε βομβιστές-καμικάζι μέλη της Αλ Κάιντα. 2016: Εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέγεται 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και γίνεται ο πλουσιότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας.

Γεννήσεις

1847: Μπραμ Στόκερ, Βρετανός συγγραφέας. («Ο Δράκουλας») (Θαν. 20/4/1912)

Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. (Θαν. 13/7/1965)

Κρίστιααν Μπάρναρντ, Νοτιοαφρικανός καρδιοχειρουργός, που το 1967 πραγματοποίησε την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. (Θαν. 2/9/2001)

Κρίστιααν Μπάρναρντ, Νοτιοαφρικανός καρδιοχειρουργός, που το 1967 πραγματοποίησε την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. (Θαν. 2/9/2001) 1935: Στράτος Διονυσίου, Έλληνας τραγουδιστής

Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελληνίδα ηθοποιός

Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελληνίδα ηθοποιός 1970: Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι