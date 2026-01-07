Σαν σήμερα 7 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1186 : Αποφασιστική νίκη κοντά στο Στρυμόνα επιτυγχάνει ο έλληνας στρατηγός Αλέξιος Βρανάς επί των Νορμανδών, οι οποίοι βάδιζαν κατά της Κωνσταντινούπολης, μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης.

: Τα βιετναμέζικα στρατεύματα καταλαμβάνουν την Πνομ Πεν, εκδιώχνοντας τον Πολ Ποτ και τους Ερυθρούς Χμερ. 2015: 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, σκοτώνονται σε επίθεση που εξαπολύουν ένοπλοι κουκουλοφόροι στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι, μια ενέργεια χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του γαλλικού Τύπου. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 11. Την ευθύνη ανέλαβε η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Γεννήσεις

1502 : Γρηγόριος 13ος, Πάπας της Ρώμης, γνωστός για τη μεταρρύθμισή του στο ημερολογιακό σύστημα. (Θαν. 10/4/1585)

: Χρήστος Θηβαίος, Έλληνας τραγουδοποιός 1985: Λιούις Χάμιλτον, Άγγλος οδηγός της Formula 1.

Θάνατοι