  • 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, σκοτώνονται σε επίθεση στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι. Την ευθύνη ανέλαβε η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.
  • Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι ανακαλύπτει τους τέσσερις μεγαλύτερους δορυφόρους του πλανήτη Δία: τον Γανυμήδη, την Καλλιστώ, την Ιώ και την Ευρώπη.
  • Ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοφόδια στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Σαν σήμερα 7 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1186: Αποφασιστική νίκη κοντά στο Στρυμόνα επιτυγχάνει ο έλληνας στρατηγός Αλέξιος Βρανάς επί των Νορμανδών, οι οποίοι βάδιζαν κατά της Κωνσταντινούπολης, μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης.
  • 1610: Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι ανακαλύπτει τους τέσσερις μεγαλύτερους δορυφόρους του πλανήτη Δία: τον Γανυμήδη, την Καλλιστώ, την Ιώ και την Ευρώπη.
  • 1826: Ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοφόδια στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
  • 1919: Τα πρώτα ελληνικά τμήματα (34 ΣΠ) αποβιβάζονται στην Οδησσό της Ρωσίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις των Συμμάχων κατά των μπολσεβίκων.
  • 1959: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα.
  • 1966: Ο Μίκης Θεοδωράκης ανακοινώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι άρχισε να μελοποιεί εννέα ποιήματα από τη «Ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου, με αφορμή τα επεισοδιακά γεγονότα του Πειραιά της 6ης Ιανουαρίου.
  • 1977: Οι λιμενικές αρχές εντοπίζουν και κατάσχουν 11 τόνους χασίς επί του υπό Κυπριακή σημαία Μ/S «Γκλόρια» στον Ισθμό της Κορίνθου. Η υπόθεση αυτή γρήγορα γίνεται λαϊκό τραγούδι από τον Βασίλη Τσιτσάνη, με τίτλο «Το βαπόρι απ’ την Περσία».
  • 1979: Τα βιετναμέζικα στρατεύματα καταλαμβάνουν την Πνομ Πεν, εκδιώχνοντας τον Πολ Ποτ και τους Ερυθρούς Χμερ.
  • 2015: 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, σκοτώνονται σε επίθεση που εξαπολύουν ένοπλοι κουκουλοφόροι στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι, μια ενέργεια χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του γαλλικού Τύπου. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 11. Την ευθύνη ανέλαβε η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Γεννήσεις

  • 1502: Γρηγόριος 13ος, Πάπας της Ρώμης, γνωστός για τη μεταρρύθμισή του στο ημερολογιακό σύστημα. (Θαν. 10/4/1585)
  • 1903: Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Έλληνας αρχιτέκτονας
  • 1934: Τάσσος Παπαδόπουλος, ελληνοκύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003-2008). Η πολιτική διαδρομή του συνδέθηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτίστηκε με ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού. (Θαν. 12/12/2008)
  • 1963: Χρήστος Θηβαίος, Έλληνας τραγουδοποιός
  • 1985: Λιούις Χάμιλτον, Άγγλος οδηγός της Formula 1.

Θάνατοι

  • 1655: Πάπας Ιννοκέντιος Ι΄
  • 1904: Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας συγγραφέας
  • 1943: Νίκολα Τέσλα, σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. (Γεν. 10/7/1856)
  • 1944: Ναπολέων Λαπαθιώτης, έλληνας συγγραφέας και ποιητής. (Γεν. 31/10/1888)
  • 1972: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Ελληνίδα στιχουργός. (Γεν. 1896)

 

