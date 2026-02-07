Σαν σήμερα 7 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1497: Οπαδοί του Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα καίνε στη Φλωρεντία έργα τέχνης και βιβλία, επειδή οδηγούν στην αμαρτία. Θα μείνει στην ιστορία ως η «Πυρά της ματαιοδοξίας» («Falò delle vanità»).
- 1898: Υπόθεση Ντρέιφους: Ο Εμίλ Ζολά προσάγεται σε δίκη για δυσφήμιση μετά τη δημοσίευση του Κατηγορώ.
- 1828: Ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Δομπόλλης ή Δόμπολης διορίζεται από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Ταμίας της Ελλάδος. Θα παραμείνει στη θέση αυτή έως τις 18 Νοεμβρίου 1829, χωρίς μισθό, κατ’ επιθυμίαν του.
- 1940: Κάνει πρεμιέρα η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων του Ουώλτ Ντίσνεϋ, Πινόκιο.
- 1946: Το Ε.Α.Μ. αποφασίζει να μη μετάσχει στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε η κυβέρνηση Σοφούλη, ακολουθώντας τη σκληρή γραμμή Ζαχαριάδη, και στρέφεται στην ένοπλη εξέγερση.
- 1956: Κατά τη διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης των μαθητών του Γυμνασίου Αμμοχώστου, σκοτώνεται από αγγλικά πυρά ο δεκαοκτάχρονος μαθητής της ΣΤ’ Τάξης, Πετράκης Γιάλλουρος, σημαιοφόρος της διαδήλωσης και υπεύθυνος των μαθητικών ομάδων του Γυμνασίου. Είναι ο πρώτος μαθητής νεκρός του αγώνα.
- 1962: Εμπάργκο των Η.Π.Α. κατά της Κούβας: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απαγορεύουν όλες τις κουβανικές εισαγωγές και εξαγωγές.
- 1963: Παλιρροϊκό κύμα ύψους 10 μέτρων σαρώνει την παραλία του Αιγίου μέχρι βάθους τριακοσίων μέτρων από την ακτή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστραφές, τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες, ενώ στην Μακεδονία και τη Θράκη τεράστιοι όγκοι νερού και πάγου κατέρχονται από τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία προκαλώντας πλημμύρες.
- 1990: Καταρρέει η Σοβιετική Ένωση. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομουνιστικού Κόμματος συμφωνεί να παραδώσει το μονοπώλιο της εξουσίας που κατείχε για 73 χρόνια.
- 1992: Τα 12 μέλη της ΕΟΚ υπογράφουν τη συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, του ευρώ. Με τη συνθήκη η ΕΟΚ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ελληνικής πλευράς, τη συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Σαμαράς.
- 2008: O μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Ιερώνυμος (Ιωάννης Λιάπης) εκλέγεται νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Εξελέγη στη δεύτερη ψηφοφορία με 45 ψήφους, έναντι 27 του μητροπολίτη Σπάρτης Ευσταθίου
Γεννήσεις
- 1478: Τόμας Μορ, Άγγλος πολιτικός και συγγραφέας
- 1812: Τσαρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. (Θαν. 9/6/1870)
- 1885: Σινκλέρ Λιούις, Αμερικανός συγγραφέας, ο πρώτος που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας (1930). (Θαν. 10/1/1951)
- 1967: Βασίλης Τσαμπρόπουλος, Έλληνας συνθέτης και πιανίστας
- 1979: Νίκος Ανδρουλάκης, Έλληνας πολιτικός
- 1989: Νικ Καλάθης, ελληνοαμερικανός μπασκετμπολίστας, πρώην του Παναθηναϊκού και νυν της Μπαρτσελόνα.
Θάνατοι
- 1885: Γιατάρο Ιβαζάκι, Ιάπωνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της Mitsubishi. (Γεν. 9/1/1835)
- 1894: Αντόλφ Σαξ, Βέλγος τεχνίτης πνευστών και εφευρέτης του σαξοφώνου. (Γεν. 6/11/1814)
- 1942: Ντοράντο Πιέτρι, Ιταλός μαραθωνοδρόμος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 τερμάτισε πρώτος σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, υποβασταζόμενος από κάποιους κριτές. Για το λόγο αυτό ακυρώθηκε από την ελλανόδικο επιτροπή. (Γεν. 16/10/1885)
- 1964: Σοφοκλής Βενιζέλος, Έλληνας πολιτικός
- 1979: Γιόζεφ Μένγκελε, Γερμανός εγκληματίας πολέμου
- 2014: Ορέστης Κολοζώφ, Έλληνας πολιτικός
- 2016: Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, Έλληνας φιλόσοφος και πολιτικός