Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σεργκέι Μπούμπκα
Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Σεργκέϊ Μπούμκα.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Γατόπαρδου
  • Διεθνής Ημέρα Τραπεζών

Γεγονότα

  • 1944: Διοργανώνεται μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τα θύματα της 3ης Δεκεμβρίου 1944. Ακολουθούν νέα επεισόδια και συμπλοκές, με 40 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ο Σκόμπι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα.
  • 1971: Το Καζίνο του Μοντρέ φλέγεται από ένα πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος κατά τη διάρκεια συναυλίας του Φρανκ Ζάπα. Το περιστατικό εμπνέει τους Deep Purple, που γράφουν το πιο γνωστό κομμάτι τους «Smoke on the Water».
  • 1980: Κατά τη διάρκεια ληστείας σε σούπερ μάρκετ σκοτώνεται σε ηλικία 69 ετών ο Στέφαν Βαλασίεβιτς, ο οποίος υπήρξε… νικήτρια των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1932, καθώς αγωνίστηκε ως γυναίκα με το όνομα Στέλα Γουόλς, ξεγελώντας τους διοργανωτές. Η νεκροψία θα αποδείξει ότι ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα.
  • 1980: Ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ Πλαντ και ο Τζον Πολ Τζόουνς ανακοινώνουν την απόφασή τους να μην ξαναδημιουργήσουν τους «Led Zeppelin», εξαιτίας του θανάτου του ντράμερ του συγκροτήματος Τζον Μπόναμ.
  • 1991: Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καταλήγει σε τρεις όρους για την αναγνώριση της ΠΓΔΜ: α) Να αλλάξει η ονομασία «Μακεδονία», β) Να αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας και γ) Να αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα δε υπάρχει «μακεδονική μειονότητα».
  • 1992: Απόβαση Αμερικάνικων δυνάμεων στη Σομαλία.

Γεννήσεις

  • 1866: Βασίλι Καντίνσκι, ρωσικής καταγωγής Γάλλος ζωγράφος, θεωρητικός της τέχνης, πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης και «πατέρας» της αφαίρεσης. (Θαν. 13/12/1944)
  • 1875: Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Γερμανός ποιητής. (Θαν. 29/12/1926)
  • 1963: Σεργκέι Μπούμπκα, Ουκρανός αθλητής του στίβου, ο κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών.
  • 1974: Τάσος Τρύφωνος, Κύπριος παρουσιαστής
  • 1999: Βασίλης Γαλαίος, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1902: Τσαρλς Ντόου, Αμερικανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας. Μαζί με τον Εντουρντ Τζόουνς ίδρυσε την εφημερίδα «Wall Street Journal» και διατύπωσε τον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones. (Γεν. 6/11/1851)
  • 1993: Φρανκ Ζάπα, Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης. (Γεν. 21/12/1940)
  • 2004: Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα σοπράνο. (Γεν. 28/5/1943)
  • 2011: Σώκρατες, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

