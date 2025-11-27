Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1942 είχε γεννηθεί ο Τζίμι Χέντριξ

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1826: Ο Άγγλος φαρμακοποιός Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα σπίρτα.
  • 1847: Κίνημα υπό τον λοχαγό της Οροφυλακής Νικόλαο Μερεντίτη στην Πάτρα. Με ασαφή κίνητρα, επιδίδεται σε λήστευση του τοπικού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, εν ονόματι του «Συντάγματος και του Χριστού», ενώ αποτυγχάνει να ληστέψει το τελωνείο. Τελικά, η Εθνοφυλακή καταστέλλει το κίνημά του και ο Μερεντίτης ζητά την προστασία των Άγγλων.
  • 1895: Ο επιχειρηματίας Άλφρεντ Νόμπελ ανακοινώνει τη θεσμοθέτηση επιστημονικών βραβείων, που θα φέρουν το επώνυμό του.
  • 1912: Η Αλβανία παρουσιάζει τη νέα σημαία της, τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου σε φόντο κόκκινο.
  • 1952: Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφθείς Πλουμπίδης «είναι από 27ετίας πράκτορας της Ασφάλειας».
  • 1978: Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν ιδρύει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) στο Φις της νοτιοανατολικής Τουρκίας με στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου σοσιαλιστικού Κουρδιστάν.
  • 1989: Boeing 727 της Avianca εκρήγνυται στον αέρα πάνω από την Κολομβία, σκοτώνοντας και τους 107 επιβαίνοντες και 3 άτομα στο έδαφος. Το Καρτέλ Μεδεγίν θα αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.
  • 1992: Για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο, στρατιωτικές δυνάμεις προσπαθούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Κάρλος Ανδρές Πέρες στη Βενεζουέλα.

Γεννήσεις

  • 1701: Άντερς Κέλσιους, Σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Θαν. 25/4/1744)
  • 1928: Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 8/11/2005)
  • 1940: Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινεζικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. (Θαν. 20/7/1973)
  • 1942: Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 18/9/1970)

Θάνατοι

  • 8 π.Χ.: Κουίντος Οράτιος Φλάκος, γνωστότερος ως Οράτιος, Ρωμαίος λυρικός ποιητής. («Ωδές») (Γεν. 8/12/65 π.Χ.)
  • 1852: Άντα Λάβλεϊς, Αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. (Γεν. 10/12/1815)
  • 1895: Αλέξανδρος Δουμάς (υιός), Γάλλος συγγραφέας. (Γεν. 27/7/1824)
  • 2014: Π. Ντ. Τζέιμς, Αγγλίδα συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου. (Γεν. 3/8/1920)
  • 2016: Ιωάννης Γρίβας, Έλληνας δικαστικός και πολιτικός
  • 2016: Γιάννης Χωματάς, Έλληνας γιατρός και πολιτικός

06:39 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

