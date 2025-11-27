Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1826: Ο Άγγλος φαρμακοποιός Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα σπίρτα.

Γεννήσεις

1701: Άντερς Κέλσιους, Σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Θαν. 25/4/1744)

Θάνατοι