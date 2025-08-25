Σαν σήμερα 25 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1825: Η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.
- 1898: 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική «οδός 25ης Αυγούστου» στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός.
- 1920: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας, για την «Ελλάδα των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών».
- 1949: Στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ).
- 1960: Τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο «Ολυμπιακός Ύμνος» του Σπύρου Σαμάρα που είχε αναγνωριστεί δυο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ΙΒ’ ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες.
- 1989: Το διαστημικό σκάφος Βόγιατζερ 2 πραγματοποιεί την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Ποσειδώνα.
- 1991: Αρχίζει η μάχη του Βούκοβαρ, μία πολιορκία 87 ημερών του Βούκοβαρ από τον Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό (JNA), που υποστηρίχθηκε από διάφορες σερβικές παραστρατιωτικές δυνάμεις, από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του 1991, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κροατίας.
- 1991: Ο Λίνους Τόρβαλντς ανακοινώνει την πρώτη έκδοση του Linux.
- 2001: Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Aaliyah και αρκετά μέλη της δισκογραφικής της εταιρείας σκοτώνονται καθώς το υπερφορτωμένο αεροσκάφος τους συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μαρς Χάρμπουρ στις Μπαχάμες.
- 2004: Η Φανή Χαλκιά στέφεται Χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μ. μετ’ εμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52.82, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
- 2012: Το διαστημικό σκάφος Βόγιατζερ 1 γίνεται το πρώτο τεχνητό αντικείμενο που εισέρχεται στον διαστρικό χώρο.
Γεννήσεις
- 1918: Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. (Θαν. 14/10/1990)
- 1930: Τόμας Σον Κόνερι, σκωτσέζος ηθοποιός. (Θαν. 31/10/2020)
- 1954: Έλβις Κοστέλο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακ Μάνους, βρετανός ρόκερ.
Θάνατοι
- 1819: Τζέιμς Βατ, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος. (Γεν. 19/1/1736)
- 1867: Μάικλ Φαραντέι, βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (1831), τους νόμους της ηλεκτρόλυσης (1833) και την περιστροφή του πολωμένου φωτός, υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου (1845). Εφηύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους «διηλεκτρικό», «ηλεκτρόδιο», «άνοδος», «κάθοδος», «ιόν» και «ιονισμός». Προς τιμήν του, δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών (Farad). (Γεν. 22/9/1791)
- 1908: Ανρί Μπεκερέλ, γάλλος φυσικός, που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ Φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. (Γεν. 15/12/1852)
- 1984: Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας
- 2000: Καρλ Μπαρκς, Αμερικανός εικονογράφος και σεναριογράφος
- 2002: Γιάννης Γκιωνάκης, Έλληνας ηθοποιός
- 2012: Νηλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης