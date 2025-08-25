Σαν σήμερα 25 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1825: Η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.

Η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898: 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική «οδός 25ης Αυγούστου» στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός.

700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική «οδός 25ης Αυγούστου» στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας, για την «Ελλάδα των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών».

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας, για την «Ελλάδα των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών». 1949: Στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ).

Στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ). 1960: Τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο «Ολυμπιακός Ύμνος» του Σπύρου Σαμάρα που είχε αναγνωριστεί δυο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ΙΒ’ ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες.

Τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο «Ολυμπιακός Ύμνος» του Σπύρου Σαμάρα που είχε αναγνωριστεί δυο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ΙΒ’ ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 1989: Το διαστημικό σκάφος Βόγιατζερ 2 πραγματοποιεί την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Ποσειδώνα.

Το διαστημικό σκάφος Βόγιατζερ 2 πραγματοποιεί την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Ποσειδώνα. 1991: Αρχίζει η μάχη του Βούκοβαρ, μία πολιορκία 87 ημερών του Βούκοβαρ από τον Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό (JNA), που υποστηρίχθηκε από διάφορες σερβικές παραστρατιωτικές δυνάμεις, από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του 1991, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κροατίας.

Αρχίζει η μάχη του Βούκοβαρ, μία πολιορκία 87 ημερών του Βούκοβαρ από τον Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό (JNA), που υποστηρίχθηκε από διάφορες σερβικές παραστρατιωτικές δυνάμεις, από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του 1991, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κροατίας. 1991: Ο Λίνους Τόρβαλντς ανακοινώνει την πρώτη έκδοση του Linux.

Ο Λίνους Τόρβαλντς ανακοινώνει την πρώτη έκδοση του Linux. 2001: Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Aaliyah και αρκετά μέλη της δισκογραφικής της εταιρείας σκοτώνονται καθώς το υπερφορτωμένο αεροσκάφος τους συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μαρς Χάρμπουρ στις Μπαχάμες.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Aaliyah και αρκετά μέλη της δισκογραφικής της εταιρείας σκοτώνονται καθώς το υπερφορτωμένο αεροσκάφος τους συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μαρς Χάρμπουρ στις Μπαχάμες. 2004: Η Φανή Χαλκιά στέφεται Χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μ. μετ’ εμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52.82, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Η Φανή Χαλκιά στέφεται Χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μ. μετ’ εμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52.82, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. 2012: Το διαστημικό σκάφος Βόγιατζερ 1 γίνεται το πρώτο τεχνητό αντικείμενο που εισέρχεται στον διαστρικό χώρο.

Γεννήσεις

1918: Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. (Θαν. 14/10/1990)

Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. (Θαν. 14/10/1990) 1930: Τόμας Σον Κόνερι, σκωτσέζος ηθοποιός. (Θαν. 31/10/2020)

Τόμας Σον Κόνερι, σκωτσέζος ηθοποιός. (Θαν. 31/10/2020) 1954: Έλβις Κοστέλο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακ Μάνους, βρετανός ρόκερ.

Θάνατοι