Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 250: Ο ρωμαίος αυτοκράτορας Δέκιος εξαπολύει άγριο διωγμό κατά των Χριστιανών στη Ρώμη.
- 1833: Ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη της Αντιβασιλείας φτάνουν στο Ναύπλιο με την αγγλική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύουν 4.000 βαυαροί στρατιώτες.
- 1937: Με τον Αναγκαστικό Νόμο 447 της δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά, επιβάλλεται ο υποχρεωτικός σημαιοστολισμός δημοσίων υπηρεσιών, καταστημάτων και οικιών κατά τις εθνικές εορτές.
- 1942: Σε ναζιστική διάσκεψη στο προάστιο Βάνζεε του Βερολίνου αποφασίζεται η λεγόμενη «τελική λύση», δηλαδή η εξολόθρευση όλων των Εβραίων της Ευρώπης.
- 1961: Ο Τζον Κένεντι ορκίζεται πρόεδρος των ΗΠΑ, ο νεώτερος στην ιστορία της χώρας. Ο εναρκτήριος λόγος του σηματοδοτείται από τη διάσημη φράση: «Μην ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα για εσάς – ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας».
- 1969: Ο Ρίτσαρντ Νίξον ορκίζεται ως ο 37ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.
- 1981: Είκοσι λεπτά μετά την ορκωμοσία του Ρόναλντ Ρήγκαν, το Ιράν απελευθερώνει 52 Αμερικανούς ομήρους.
- 1996: Ο Γιασέρ Αραφάτ εκλέγεται πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής.
- 2001: Ο Τζωρτζ Ο. Μπους δίνει τον Προεδρικό όρκο ενώπιον του Δικαστή Ρένκουιστ κατά τη τελετή ανάληψης καθηκόντων του.
- 2005: Υπερψηφίζεται επί των άρθρων στη Βουλή το νομοσχέδιο για το «βασικό μέτοχο». Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει κατά, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΝ, υπερψηφίζουν 8 από τα 15 άρθρα του νομοσχεδίου. Ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο, μεταξύ των οποίων η ένταξη των ιδρυμάτων Τύπου στο ασυμβίβαστο μεταξύ ιδιοκτήτη ΜΜΕ και προμηθευτή του δημοσίου και τον περιορισμό 10% στη συμμετοχή αμοιβαίων κεφαλαίων σε ΜΜΕ και σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.
- 2009: Ο Μπαράκ Ομπάμα δίνει τον Προεδρικό όρκο ως πρώτος Αφροαμερικανός (και γενικά ο 44ος) πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.
- 2010: Αρχίζει ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας η δίκη των ειδικών φρουρών Επαμεινώνδα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στις 6 Δεκεμβρίου 2008, στο κέντρο της Αθήνας.
- 2018: Τρομοκρατική επίθεση από ενόπλους σε ξενοδοχείο της Καμπούλ, Αφγανιστάν.[1]
- 2025: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στη θέση του 47ου προέδρου της Αμερικής.
Γεννήσεις
- 1775: Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος μαθηματικός και φυσικός, που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του, η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του. (Θαν. 10/6/1836)
- 1906: Αριστοτέλης Ωνάσης, Έλληνας εφοπλιστής
- 1920: Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης. («Ντόλτσε Βίτα», «Οκτώμισι») (Θαν. 31/10/1993)
- 1946: Ντέιβιντ Λιντς, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Malholland Drive») (Θαν. 16/1/2025)
- 1948: Παναγιώτης Ψωμιάδης, Έλληνας πολιτικός
- 1966: Μανώλης Καραντίνης, Έλληνας μουσικός
Θάνατοι
- 842: Θεόφιλος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 813)
- 2013: Παύλος Μάτεσις, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος. (Γεν. 12/1/1933)
- 2014: Κλάουντιο Αμπάντο, Ιταλός διευθυντής ορχήστρας. (Γεν. 26/6/1933)
- 2024: Χάρης Κωστόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μπουζουκτσής