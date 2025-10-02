Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Μη Βίας

Γεγονότα

1535: Ο Ζακ Καρτιέ ανακαλύπτει την περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το Μόντρεαλ.

Ο Ζακ Καρτιέ ανακαλύπτει την περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το Μόντρεαλ. 1540: Οι Ενετοί παραχωρούν την Αστυπάλαια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι Ενετοί παραχωρούν την Αστυπάλαια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1814 – Τα στρατεύματα των Ισπανών βασιλοφρόνων νικούν τις επαναστατικές χιλιανές δυνάμεις του Μπερνάρδο Ο’ Χίγκινς στη μάχη της Ρανκάγουα.

– Τα στρατεύματα των Ισπανών βασιλοφρόνων νικούν τις επαναστατικές χιλιανές δυνάμεις του Μπερνάρδο Ο’ Χίγκινς στη μάχη της Ρανκάγουα. 1828: Το Γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.

Το Γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836: Ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία, μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.

Ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία, μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941: Η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα)

Η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα) 1942: Παρουσιάζεται η πρώτη αυτόματη αλυσιδωτή αντίδραση στο Σικάγο

Παρουσιάζεται η πρώτη αυτόματη αλυσιδωτή αντίδραση στο Σικάγο 1955: Τίθεται εκτός λειτουργίας ο υπερυπολογιστής ENIAC.

Τίθεται εκτός λειτουργίας ο υπερυπολογιστής ENIAC. 1968: Η σφαγή του Τλατέλολκο. Δέκα ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και τον στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1200.

Η σφαγή του Τλατέλολκο. Δέκα ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και τον στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1200. 1980 – Ο Μοχάμεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών από το Λάρι Χολμς στον 10ο γύρο στο Λας Βέγκας.

– Ο Μοχάμεντ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών από το Λάρι Χολμς στον 10ο γύρο στο Λας Βέγκας. 1982: Από έκρηξη στην πλατεία της Τεχεράνης σκοτώνονται 60 άτομα

Από έκρηξη στην πλατεία της Τεχεράνης σκοτώνονται 60 άτομα 1984: Σοβιετικοί αστροναύτες επιστρέφουν από ταξίδι-ρεκόρ 237 ημερών σε τροχιά

Σοβιετικοί αστροναύτες επιστρέφουν από ταξίδι-ρεκόρ 237 ημερών σε τροχιά 1986: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ινδού Πρωθυπουργού Ρατσίβ Γκάντι

Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ινδού Πρωθυπουργού Ρατσίβ Γκάντι 1990: Προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά.

Προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά. 2016: Οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο Πολιτικό Βαρόμετρο της Public Issue και δημοσιεύει η «Αυγή της Κυριακής». Ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανέναν από τους δύο απαντά το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51% συμφωνεί με αυτή την προοπτική, ενώ το 46% διαφωνεί. Για το προσφυγικό, το 73% δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48% και αρνητικά το 45%.

Γεννήσεις

1869: Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, που δολοφονήθηκε από ινδουιστές εξτρεμιστές.

Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, που δολοφονήθηκε από ινδουιστές εξτρεμιστές. 1904: Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας.

Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας. 1951: Στινγκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, Άγγλος τραγουδοποιός. Προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police.

Στινγκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, Άγγλος τραγουδοποιός. Προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police. 1962: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Έλληνας τραγουδιστής

Γεράσιμος Ανδρεάτος, Έλληνας τραγουδιστής 1966: Γιοκοζούνα, Αμερικανός παλαιστής

Γιοκοζούνα, Αμερικανός παλαιστής 1968: Γιάνα Νοβότνα, Τσέχα αντισφαιρίστρια

Γιάνα Νοβότνα, Τσέχα αντισφαιρίστρια 1973: Αντρέι Ντανίλκο, Ουκρανός τραγουδιστής

Αντρέι Ντανίλκο, Ουκρανός τραγουδιστής 1978: Αγιούμι Χαμασάκι, Ιαπωνίδα τραγουδίστρια

Αγιούμι Χαμασάκι, Ιαπωνίδα τραγουδίστρια 1999: Μαξίμ Γκοντάρ, Γάλλος ηθοποιός

Θάνατοι