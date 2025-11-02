Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων
Γεγονότα
- 1789: Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της εκκλησίας.
- 1823: Σε μήνυμά του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μονρόε αναγνωρίζει το δικαίωμα των επαναστατημένων Ελλήνων στην ανεξαρτησία.
- 1917: Ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα, οι Εβραίοι να αποκτήσουν κράτος στην Παλαιστίνη». Θα μείνει στην ιστορία ως Διακήρυξη Μπάλφουρ, πάνω στην οποία θα βασιστεί η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.
- 1940: Αεροσκάφος τύπου PZL της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας με πιλότο τον ανθυποσμηναγό Μαρίνο Μητραλέξη καταρρίπτει ιταλικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η κατάρριψη γίνεται με εμβολισμό της πτέρυγας του εχθρικού αεροσκάφους.
- 1970: Αυτοτραυματίζεται στο φάρυγγα με περίστροφο, προσπαθώντας να αυτοκτονήσει, ο πρεσβευτής της Τσεχοσλοβακίας στην Αθήνα Πάβελ Μάζλινγκ. Η απόπειρα έγινε μέσα στο κτίριο της τσεχοσλοβακικής πρεσβείας. Ο Μάζλινγκ ανήκει στην ομάδα των “σκληρών” φιλοσοβιετικών, που κατηγορούν τον ηγέτη της χώρας Γκούσταβ Χούζακ για ήπια αντιμετώπιση των μεταρρυθμιστών της “Άνοιξης της Πράγας”.
- 1977: Σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αθήνα και τον Πειραιά, με απολογισμό 37 νεκρούς.
- 1982: Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να καταπολεμηθεί το νέφος.
- 1991: Ενθρονίζεται ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος Α’, κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντόνης.
- 1995: Αρχίζει το πειραματικό πρόγραμμα χορήγησης μεθαδόνης σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
- 1998: Ο ΟΤΕ γίνεται η πρώτη ελληνική επιχείρηση που φιγουράρει στη Γουόλ Στριτ(Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης).
- 1999: Πρώτη απονομή του Βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» από την UNESCO (απονέμεται σε 3 περιοχές, στην κοιλάδα Βινάλες της Κούβας, στο υπαίθριο μουσείο Πεντβάλ της Λιθουανίας και στο Πάρκο Ελίσα στην Ιεριχώ).
- 1999: Το ΝΒΑ προκειμένου να βελτιώσει το θέαμα ανακοινώνει σειρές αλλαγών στους κανονισμούς και την εισαγωγή ντόπινγκ κοντρόλ και έλεγχο για μαριχουάνα για όλους τους παίκτες.
- 2000: Η Γιουγκοσλαβία επανέρχεται στον ΟΗΕ.
- 2000: Κλείνει το ιστορικό στάδιο του Γουέμπλεϊ, στο Λονδίνο.
Γεννήσεις
- 1906: Λουκίνο Βισκόντι, Ιταλός σκηνοθέτης. («Ο Γατόπαρδος», «Θάνατος στη Βενετία», «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του») (Θαν. 17/3/1976)
- 1911: Οδυσσέας Ελύτης, Έλληνας ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. (Θαν. 18/3/1996)
- 1944: Κιθ Έμερσον, Βρετανός μουσικός. (Emerson, Lake & Palmer) (Θαν. 10/3/2016)
- 1959: Νότης Σφακιανάκης, Έλληνας τραγουδιστής
Θάνατοι
- 1960: Δημήτρης Μητρόπουλος, Έλληνας αρχιμουσικός και συνθέτης. (Γεν. 18/2/1896)
- 1975: Πιερ Πάολο Παζολίνι, Ιταλός σκηνοθέτης, ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ιταλίας. (Γεν. 5/3/1922)
- 2008: Σταύρος Ξενίδης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 8/3/1923)
- 2016: Γιώργος Βασιλείου, Έλληνας ηθοποιός