Σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1828: Ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέπειτα Εθνική Τράπεζα, και καθιερώνεται ο Φοίνικας ως εθνικό νόμισμα.

1914: Κάνει πρεμιέρα η ταινία Για να κερδίσει το ψωμί του, στην οποία κάνει την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ο Τσάρλι Τσάπλιν.

1922: Ο «Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόις, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα, κυκλοφορεί στο Παρίσι σε 1.000 αντίτυπα και προκαλεί αντιδράσεις.

1943: Το τελευταίο οχυρό των Γερμανών στο Στάλινγκραντ παραδίδεται στον Κόκκινο Στρατό. Η πολιορκία διήρκεσε 140 μέρες κι έγινε σύμβολο της αντίστασης κατά των Ναζί. (Η Μάχη του Στάλινγκραντ)

1947: Μία φωτεινή επιγραφή με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Οι δράστες συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει ότι πίσω από το εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός δάκτυλος.

1982: Στρατιωτικές δυνάμεις της Συρίας, με διαταγή του προέδρου της χώρας Χαφέζ αλ Άσαντ, επιτίθενται κατά του χωριού Χαμάκαϊ και σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, στην προσπάθειά τους να καταστείλουν εξέγερση των «Αδελφών Μουσουλμάνων».

1989: Οι τελευταίοι Σοβιετικοί στρατιώτες αποχωρούν από την Καμπούλ λήγοντας την εννιάχρονη κατοχή στο Αφγανιστάν.

2006: Μέγα σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών εις βάρος του ίδιου του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κώστα Καραμανλή, στελεχών της κυβέρνησης και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής αποκαλύπτεται σε κοινή συνέντευξη τύπου των υπουργών Επικρατείας Θόδωρου Ρουσόπουλου, Δικαιοσύνης Αναστάση Παπαληγούρα και Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη.

Γεννήσεις

1782: Ανρί Ντε Ρινί (Δεριγνύ), Γάλλος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 6/11/1835)

1787: Νικηταράς, Έλληνας αγωνιστής

1853: Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. («Ο Ρωμηός») (Θαν. 26/8/1919)

1882: Τζέιμς Τζόυς, Ιρλανδός συγγραφέας

1922: Άλμπερτ Σατζ, Αμερικανός ερευνητής, που ανακάλυψε την στρεπτομυκίνη, το πρώτο αντιβιοτικό φάρμακο για την καταπολέμηση της φυματίωσης. (Θαν. 17/1/2005)

Θάνατοι

1907: Ντμίτρι Μεντελέγιεφ, Ρώσος χημικός

1950: Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Έλληνας μαθηματικός, από τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως. (Γεν. 13/9/1873)

1970: Μπέρτραντ Ράσελ, άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950. (Γεν. 18/5/1872)

1979: Σιντ Βίσιους, Άγγλος μουσικός (Sex Pistols)

1997: Θεόδωρος Στάμος, ελληνοαμερικανός ζωγράφος, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Γεν. 31/12/1922)