Σαν σήμερα 18 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Σαν σήμερα το 1955 πέθανε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανός φυσικός, «πατέρας» της θεωρίας της σχετικότητας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις εργασίες του στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ραδιοερασιτεχνισμού
  • Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών
  • Ημέρα του Δισκοπωλείου
  • Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών
  • Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου

Γεγονότα

  • 1821: Οι Σάμιοι υπό τον Λυκούργο Λογοθέτη εξεγείρονται και νικούν τους Τούρκους.
  • 1906: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, πλήττει το Σαν Φρανσίσκο. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 3.000, ενώ οι άστεγοι σε 300.000.
  • 1932: Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Ύστατη προσπάθεια από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου για τη διάσωση της δραχμής.
  • 1941: Αυτοκτονεί ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξανδρος Κορυζής.
  • 1951: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που θα αποτελέσει τον προπομπό της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • 1965: Ξεκινάει η λειτουργία του τελεφερίκ στον Λυκαβηττό που συνδέει την κορυφή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με την οδό Αριστίππου στο Κολωνάκι.
  • 1980: Δημιουργείται η Ζιμπάμπουε (πρώην Ροδεσία). Το δολάριο Ζιμπάμπουε αντικαθιστά το δολάριο της Ροδεσίας ως το επίσημο νόμισμα της χώρας.
  • 1988: Επιχείρηση «Αλογάκι της Παναγίας». Ναυμαχία μεταξύ Αμερικανικού και Ιρανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο, κατά τη διάρκεια του Ιρανοϊρακινού Πολέμου (1980-1988). Διαρκεί μία ημέρα και είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιρανοί χάνουν 2 πολεμικά και 6 περιπολικά σκάφη, ενώ οι Αμερικανοί ένα ελικόπτερο.
  • 1996: Δεκαοκτώ Έλληνες τουρίστες πέφτουν νεκροί και άλλοι δεκαέξι τραυματίζονται σε τρομοκρατική επίθεση φανατικών ισλαμιστών έξω από το ξενοδοχείο Europa στο Κάιρο. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Γκαμά αλ Ισλαμίγια», που έχει ως στόχο ισραηλινούς τουρίστες.

Γεννήσεις

  • 1480: Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου 6ου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτιδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. (Θαν. 24/6/1519)
  • 1927: Σάμιουελ Χάντινγκτον, Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας. Κέρδισε παγκόσμια φήμη στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με το βιβλίο του η «Σύγκρουση των Πολιτισμών», με το οποίο προσπάθησε να εξηγήσει τον μεταψυχροπολεμικό κόσμο με πολιτισμικούς όρους. (Θαν. 24/12/2008)
  • 1970: Τατιάνα Στεφανίδου, Ελληνίδα δημοσιογράφος
  • 1982: Ανδρέας Γεωργίου, Κύπριος ηθοποιός
  • 1983: Νατάσσα Μποφίλιου, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
  • 1985: Λούκας Φαμπιάνσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής
  • 1990: Βόιτσεχ Σέσνι, Πολωνός ποδοσφαιριστής
  • 1995: Ντιβόκ Όριτζι, Βέλγος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1941: Αλέξανδρος Κορυζής, Έλληνας πρωθυπουργός, που αυτοκτόνησε υπό το βάρος της διαγραφόμενης γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα. (Γεν. 1885)
  • 1955: Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανός φυσικός, «πατέρας» της θεωρίας της σχετικότητας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις εργασίες του στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. (Γεν. 14/3/1879)
  • 1991: Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, Έλληνας πολιτικός, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο Κοσκωτά. (Γεν. 10/5/1922)
  • 2014: Σταύρος Καραμανιώλας, Έλληνας στιχουργός

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η κλήρωση με αριθμό 3055 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:40 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που ...
20:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλ...
19:29 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρετα...
Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης