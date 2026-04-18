Σαν σήμερα 18 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διεθνής Ημέρα Ραδιοερασιτεχνισμού

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

Ημέρα του Δισκοπωλείου

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών

Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου

Γεγονότα

Οι Σάμιοι υπό τον Λυκούργο Λογοθέτη εξεγείρονται και νικούν τους Τούρκους. 1906: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, πλήττει το Σαν Φρανσίσκο. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 3.000, ενώ οι άστεγοι σε 300.000.

Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Ύστατη προσπάθεια από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου για τη διάσωση της δραχμής. 1941: Αυτοκτονεί ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξανδρος Κορυζής.

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που θα αποτελέσει τον προπομπό της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1965: Ξεκινάει η λειτουργία του τελεφερίκ στον Λυκαβηττό που συνδέει την κορυφή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με την οδό Αριστίππου στο Κολωνάκι.

Δημιουργείται η Ζιμπάμπουε (πρώην Ροδεσία). Το δολάριο Ζιμπάμπουε αντικαθιστά το δολάριο της Ροδεσίας ως το επίσημο νόμισμα της χώρας. 1988: Επιχείρηση «Αλογάκι της Παναγίας». Ναυμαχία μεταξύ Αμερικανικού και Ιρανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο, κατά τη διάρκεια του Ιρανοϊρακινού Πολέμου (1980-1988). Διαρκεί μία ημέρα και είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιρανοί χάνουν 2 πολεμικά και 6 περιπολικά σκάφη, ενώ οι Αμερικανοί ένα ελικόπτερο.

Επιχείρηση «Αλογάκι της Παναγίας». Ναυμαχία μεταξύ Αμερικανικού και Ιρανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο, κατά τη διάρκεια του Ιρανοϊρακινού Πολέμου (1980-1988). Διαρκεί μία ημέρα και είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιρανοί χάνουν 2 πολεμικά και 6 περιπολικά σκάφη, ενώ οι Αμερικανοί ένα ελικόπτερο. 1996: Δεκαοκτώ Έλληνες τουρίστες πέφτουν νεκροί και άλλοι δεκαέξι τραυματίζονται σε τρομοκρατική επίθεση φανατικών ισλαμιστών έξω από το ξενοδοχείο Europa στο Κάιρο. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Γκαμά αλ Ισλαμίγια», που έχει ως στόχο ισραηλινούς τουρίστες.

Γεννήσεις

Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου 6ου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτιδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. (Θαν. 24/6/1519) 1927: Σάμιουελ Χάντινγκτον, Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας. Κέρδισε παγκόσμια φήμη στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με το βιβλίο του η «Σύγκρουση των Πολιτισμών», με το οποίο προσπάθησε να εξηγήσει τον μεταψυχροπολεμικό κόσμο με πολιτισμικούς όρους. (Θαν. 24/12/2008)

Τατιάνα Στεφανίδου, Ελληνίδα δημοσιογράφος 1982: Ανδρέας Γεωργίου, Κύπριος ηθοποιός

Νατάσσα Μποφίλιου, Ελληνίδα τραγουδίστρια. 1985: Λούκας Φαμπιάνσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής

Βόιτσεχ Σέσνι, Πολωνός ποδοσφαιριστής 1995: Ντιβόκ Όριτζι, Βέλγος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι