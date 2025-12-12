Σαν σήμερα 12 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης

Διεθνής Ημέρα Ουδετερότητας

Γεγονότα

1820: Οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους, μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά, και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του εναντίον του σουλτάνου.

Οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους, μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά, και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του εναντίον του σουλτάνου. 1868: Ιδρύεται η Ανακτορική Φρουρά, η σημερινή Προεδρική Φρουρά.

Ιδρύεται η Ανακτορική Φρουρά, η σημερινή Προεδρική Φρουρά. 1916: «Ανάθεμα» του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Πεδίον Άρεως των Αθηνών. Με τον Διχασμό βενιζελικών και αντιβενιζελικών στο αποκορύφωμά του, ογκώδης αντιβενιζελική πορεία με επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο κατευθύνεται στο Πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσει τον «σατανά» της πολιτικής ζωής του τόπου. Εκεί, ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει μία πέτρα και επαναλαμβάνει την κατάρα του αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου: «Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδαν, ανάθεμα έστω».

«Ανάθεμα» του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Πεδίον Άρεως των Αθηνών. Με τον Διχασμό βενιζελικών και αντιβενιζελικών στο αποκορύφωμά του, ογκώδης αντιβενιζελική πορεία με επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο κατευθύνεται στο Πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσει τον «σατανά» της πολιτικής ζωής του τόπου. Εκεί, ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει μία πέτρα και επαναλαμβάνει την κατάρα του αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου: «Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδαν, ανάθεμα έστω». 1969: Βόμβα στην Πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου σκοτώνει 16 και τραυματίζει 90 ανθρώπους. Αρχή της «Στρατηγικής της Έντασης» στην Ιταλία.

Βόμβα στην Πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου σκοτώνει 16 και τραυματίζει 90 ανθρώπους. Αρχή της «Στρατηγικής της Έντασης» στην Ιταλία. 1973: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μέρες του ’36».

Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μέρες του ’36». 1979: Σεισμός μεγέθους 8,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζει την Κολομβία και τον Ισημερινό, σκοτώνοντας 450 άτομα και δημιουργώντας ένα μεγάλο τσουνάμι.

Σεισμός μεγέθους 8,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζει την Κολομβία και τον Ισημερινό, σκοτώνοντας 450 άτομα και δημιουργώντας ένα μεγάλο τσουνάμι. 1994: Ο υπουργός Προεδρίας Αναστάσιος Πεπονής παραιτείται, διαμαρτυρόμενος για την υπονόμευση του νόμου περί προσλήψεων στο Δημόσιο και την παραπληροφόρηση από ΜΜΕ.

Γεννήσεις

1863: Έντβαρντ Μουνκ, Νορβηγός συμβολιστής ζωγράφος. («Η Κραυγή») (Θαν. 23/1/1944)

Έντβαρντ Μουνκ, Νορβηγός συμβολιστής ζωγράφος. («Η Κραυγή») (Θαν. 23/1/1944) 1891: Πρόδρομος Μποδοσάκης – Αθανασιάδης, Έλληνας μεγαλοβιομήχανος. (Θαν. 18/1/1979)

Πρόδρομος Μποδοσάκης – Αθανασιάδης, Έλληνας μεγαλοβιομήχανος. (Θαν. 18/1/1979) 1934: Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, Ελληνίδα πολιτικός (Θαν. 26/9/2007)

Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, Ελληνίδα πολιτικός (Θαν. 26/9/2007) 1944: Ζωή Λάσκαρη, Ελληνίδα ηθοποιός (Θαν. 18/8/2017)

Ζωή Λάσκαρη, Ελληνίδα ηθοποιός (Θαν. 18/8/2017) 1955: Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, Ελληνίδα πολιτικός και επιχειρηματίας, πρόεδρος του «Αθήνα 2004».

Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, Ελληνίδα πολιτικός και επιχειρηματίας, πρόεδρος του «Αθήνα 2004». 1985: Πατ Καλάθης, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι