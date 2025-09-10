Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΑΡΛ ΛΑΝΓΚΕΡΦΕΛΝΤ

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Γεγονότα

  • 1824: Ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.
  • 1897: Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακωρύχους, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Κάλβιν Παρντί στο Λάτιμερ της Πενσυλβάνιας. («Σφαγή του Λάτιμερ»)
  • 1898: H αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίσσυ, δολοφονείται στη Γενεύη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
  • 1919: Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερμανού (Σεν Ζερμέν), μεταξύ των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην Αυτοκρατορία της Αυστροουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του Κράτους των Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων.
  • 1939: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Καναδάς κηρύσσει τον πόλεμο στη Ναζιστική Γερμανία, συντασσόμενος με τους συμμάχους Πολωνία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.
  • 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο βρετανικός στρατός διεξάγει αμφίβια αποβίβαση στη Μαδαγασκάρη για την επανέναρξη των επιθετικών επιχειρήσεων των συμμάχων στο νησί.
  • 1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Χίος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
  • 1960: Ο θρυλικός Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλητος.
  • 1995: Προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών.
  • 2003: Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
  • 2009: «Λεφτά υπάρχουν» λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, και αναγγέλλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.

Γεννήσεις

  • 1169: Αλέξιος Β΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας
  • 1638: Μαρία Θηρεσία της Ισπανίας, βασίλισσα της Γαλλίας
  • 1659: Χένρι Πέρσελ, Άγγλος συνθέτης
  • 1839: Τσαρλς Σάντερς Περς, Αμερικανός φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας
  • 1927: Γεράσιμος Σκλάβος, Έλληνας γλύπτης.
  • 1933: Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος.
  • 1956: Γιάννης Μπέζος, Έλληνας ηθοποιός.
  • 1978: Ραμούνας Σισκάουσκας, Λιθουανός καλαθοσφαιριστής
  • 1983: Φερνάντο Μπελούτσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
  • 1987: Μιγκέλ Άνχελ Κορδέρο, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1827: Ούγκο Φόσκολο, (Ούγος Φώσκολος), ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής.
  • 1976: Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους δέκα «μαυροπινακισμένους» του Χόλιγουντ. («Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο του»)
  • 1985: Ερνστ Έπικ, Εσθονός αστρονόμος
  • 1986: Πέπερ Άνταμς, Αμερικανός σαξοφωνίστας
  • 1998: Μαντώ Αραβαντινού, Ελληνίδα συγγραφέας
  • 2005: Κώστας Κάππος, Έλληνας πολιτικός
  • 2010: Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός.

 

