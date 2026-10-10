Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πτηνών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής

Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορητικής Φροντίδας

Παγκόσμια Ημέρα Πίκλμπολ

Παγκόσμια Ημέρα Τοιχοσφαίρισης (Σκουός)

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Γεγονότα

680: Η Μάχη της Καρμπάλα: 30.000 στρατιώτες του χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον σιίτη ιμάμη Χουσαίν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο ιμάμης αποκεφαλίζεται με διαταγή του χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η μουσουλμανική αίρεση των σιιτών γιορτάζει κάθε χρόνο την «Ασουράχ», τιμώντας τον αδικοσκοτωμένο ιμάμη της, ενώ η Καρμπάλα, που βρίσκεται στο Ιράκ, είναι ιερή πόλη για τους σιίτες.

Η Μάχη της Καρμπάλα: 30.000 στρατιώτες του χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον σιίτη ιμάμη Χουσαίν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο ιμάμης αποκεφαλίζεται με διαταγή του χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η μουσουλμανική αίρεση των σιιτών γιορτάζει κάθε χρόνο την «Ασουράχ», τιμώντας τον αδικοσκοτωμένο ιμάμη της, ενώ η Καρμπάλα, που βρίσκεται στο Ιράκ, είναι ιερή πόλη για τους σιίτες. 1862: Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική «Τριανδρία», αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. (Μεσοβασιλεία)

Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική «Τριανδρία», αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. (Μεσοβασιλεία) 1935: Καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής, οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέππας και Οικονόμου, «εγκέφαλος» ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.

Καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής, οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέππας και Οικονόμου, «εγκέφαλος» ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. 1944: 800 τσιγγανόπουλα εξολοθρεύονται από τους ναζί στο κολαστήριο του Άουσβιτς.

800 τσιγγανόπουλα εξολοθρεύονται από τους ναζί στο κολαστήριο του Άουσβιτς. 1964: Εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.

Εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. 2015: «Θέλω να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση που πραγματοποιεί στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του ως υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Κάνει λόγο για ένα κόμμα αξιών, που θα επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις βασικές αξίες της παράταξης «για να αντιπαρατεθούμε επιτέλους στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, που θα μιλήσει ουσιαστικά για ελευθερία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες, που θα επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είναι κάποιος πατριώτης».

Γεννήσεις

1813: Τζουζέπε Βέρντι, Ιταλός συνθέτης. («Αΐντα», «Ναμπούκο», «Ριγκολέτο», «Τροβατόρε», «Τραβιάτα») (Θαν. 27/1/1901)

Τζουζέπε Βέρντι, Ιταλός συνθέτης. («Αΐντα», «Ναμπούκο», «Ριγκολέτο», «Τροβατόρε», «Τραβιάτα») (Θαν. 27/1/1901) 1917: Θελόνιους Μονκ, Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της τζαζ. (Θαν. 17/2/1982)

Θελόνιους Μονκ, Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της τζαζ. (Θαν. 17/2/1982) 1930: Χάρολντ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. («Πάρτι Γενεθλίων», «Ο Επιστάτης», «Η Προδοσία»). (Θαν. 24/12/2008)

Χάρολντ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. («Πάρτι Γενεθλίων», «Ο Επιστάτης», «Η Προδοσία»). (Θαν. 24/12/2008) 1954: Φερνάντο Σάντος, Πορτογάλος προπονητής.

Φερνάντο Σάντος, Πορτογάλος προπονητής. 1968: Μαρίνος Ουζουνίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής.

Μαρίνος Ουζουνίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής. 1975: Αντώνης Βλοντάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής.

Αντώνης Βλοντάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής. 1991: Σερντάν Σακίρι, Ελβετός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι