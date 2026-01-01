Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα Κοινού Κτήματος
- Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης
Γεγονότα
- 1822: Ψηφίζεται από την A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα. Μεταξύ άλλων, καθορίζει το γαλάζιο και το λευκό ως τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
- 1966: Τίθεται σε ισχύ στις ΗΠΑ νόμος που επιβάλει την αναγραφή της ένδειξης «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία» στα πακέτα των τσιγάρων.
- 1966: Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναφέρει: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα, γεννηθέν έξω της Ελλάδος, εμπνεόμενον και κινούμενον έξωθεν. Ηθική του είναι το ψεύδος και η προδοσία. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα τον κίνδυνον (…)». Προκαλούνται έντονες αντιδράσεις.
- 1981: Η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΟΚ.
- 1987: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα η επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), επιφέροντας μεγάλη αύξηση των τιμών.
- 2001: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωζώνης.
- 2002: Το Ευρώ αντικαθιστά τη Δραχμή και τα εθνικά νομίσματα άλλων 11 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 2015: Τίθεται σε ισχύ η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, δημιουργώντας πολιτική και οικονομική ένωση μεταξύ της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Αρμενίας, του Καζακστάν και της Κιργιζίας.
- 2017: Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: 39 άτομα σκοτώνονται και 70 τραυματίζονται σε επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.
- 2023: Η Κροατία εισέρχεται στη ζώνη Σένγκεν και στην Ευρωζώνη (η πρώτη χώρα που εισήλθε και στις δύο “ζώνες” την ίδια μέρα), αντικαθιστώντας το Κροατικό Κούνα με το Ευρώ.
Γεννήσεις
- 1897: Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 12/2/1980)
- 1956: Κριστίν Λαγκάρντ, Γαλλίδα δικηγόρος και πολιτικός, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας (2007-2011), πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019) και νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2019.
- 1957: Ευάγγελος Βενιζέλος, Έλληνας νομικός (καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου ) και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). Διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ΑΘεσσαλονίκης (1993-2019), υπουργός Πολιτισμού (2000-2004),υπουργός Εθνικής Άμυνας (2009-2011), αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου και υπουργός Οικονομικών (2011-2012), πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2012-2015) και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και υπουργός Εξωτερικών (2013-2015)
- 1959: Παναγιώτης Γιαννάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής
- 1971: Φοίβος Τασσόπουλος, Έλληνας συνθέτης
- 1980: Μιχάλης Εμιρλής, Έλληνας τραγουδιστής
- 1994: Γιώργος Μασούρας, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1894: Χάινριχ Ρούντολφ Χερτζ, Γερμανός φυσικός, που ασχολήθηκε κυρίως με την εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων. Στη μονάδα συχνότητας (1 κύκλος ανά δευτερόλεπτο) δόθηκε το όνομά του. (Γεν. 22/2/1857)
- 1953: Χανκ Γουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο Top 10 των ΗΠΑ. (Γεν. 17/9/1923)
- 2019: Μάρκος Μέσκος, Έλληνας ποιητής και λογοτέχνης