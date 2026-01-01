Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα Κοινού Κτήματος

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Γεγονότα

1822: Ψηφίζεται από την A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα. Μεταξύ άλλων, καθορίζει το γαλάζιο και το λευκό ως τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

Ψηφίζεται από την A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα. Μεταξύ άλλων, καθορίζει το γαλάζιο και το λευκό ως τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. 1966: Τίθεται σε ισχύ στις ΗΠΑ νόμος που επιβάλει την αναγραφή της ένδειξης «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία» στα πακέτα των τσιγάρων.

Τίθεται σε ισχύ στις ΗΠΑ νόμος που επιβάλει την αναγραφή της ένδειξης «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία» στα πακέτα των τσιγάρων. 1966: Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναφέρει: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα, γεννηθέν έξω της Ελλάδος, εμπνεόμενον και κινούμενον έξωθεν. Ηθική του είναι το ψεύδος και η προδοσία. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα τον κίνδυνον (…)». Προκαλούνται έντονες αντιδράσεις.

Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναφέρει: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα, γεννηθέν έξω της Ελλάδος, εμπνεόμενον και κινούμενον έξωθεν. Ηθική του είναι το ψεύδος και η προδοσία. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα τον κίνδυνον (…)». Προκαλούνται έντονες αντιδράσεις. 1981: Η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΟΚ.

Η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΟΚ. 1987: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα η επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), επιφέροντας μεγάλη αύξηση των τιμών.

Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα η επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), επιφέροντας μεγάλη αύξηση των τιμών. 2001: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωζώνης.

Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωζώνης. 2002: Το Ευρώ αντικαθιστά τη Δραχμή και τα εθνικά νομίσματα άλλων 11 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρώ αντικαθιστά τη Δραχμή και τα εθνικά νομίσματα άλλων 11 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2015: Τίθεται σε ισχύ η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, δημιουργώντας πολιτική και οικονομική ένωση μεταξύ της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Αρμενίας, του Καζακστάν και της Κιργιζίας.

Τίθεται σε ισχύ η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, δημιουργώντας πολιτική και οικονομική ένωση μεταξύ της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Αρμενίας, του Καζακστάν και της Κιργιζίας. 2017: Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: 39 άτομα σκοτώνονται και 70 τραυματίζονται σε επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: 39 άτομα σκοτώνονται και 70 τραυματίζονται σε επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς. 2023: Η Κροατία εισέρχεται στη ζώνη Σένγκεν και στην Ευρωζώνη (η πρώτη χώρα που εισήλθε και στις δύο “ζώνες” την ίδια μέρα), αντικαθιστώντας το Κροατικό Κούνα με το Ευρώ.

Γεννήσεις

1897: Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 12/2/1980)

Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 12/2/1980) 1956: Κριστίν Λαγκάρντ, Γαλλίδα δικηγόρος και πολιτικός, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας (2007-2011), πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019) και νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2019.

Κριστίν Λαγκάρντ, Γαλλίδα δικηγόρος και πολιτικός, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας (2007-2011), πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019) και νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2019. 1957: Ευάγγελος Βενιζέλος, Έλληνας νομικός (καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου ) και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). Διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ΑΘεσσαλονίκης (1993-2019), υπουργός Πολιτισμού (2000-2004),υπουργός Εθνικής Άμυνας (2009-2011), αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου και υπουργός Οικονομικών (2011-2012), πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2012-2015) και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και υπουργός Εξωτερικών (2013-2015)

Ευάγγελος Βενιζέλος, Έλληνας νομικός (καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου ) και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). Διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ΑΘεσσαλονίκης (1993-2019), υπουργός Πολιτισμού (2000-2004),υπουργός Εθνικής Άμυνας (2009-2011), αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου και υπουργός Οικονομικών (2011-2012), πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2012-2015) και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και υπουργός Εξωτερικών (2013-2015) 1959: Παναγιώτης Γιαννάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

Παναγιώτης Γιαννάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής 1971: Φοίβος Τασσόπουλος, Έλληνας συνθέτης

Φοίβος Τασσόπουλος, Έλληνας συνθέτης 1980: Μιχάλης Εμιρλής, Έλληνας τραγουδιστής

Μιχάλης Εμιρλής, Έλληνας τραγουδιστής 1994: Γιώργος Μασούρας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι