  • Το 1999, οι ελληνικές αρχές διέψευσαν κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί άφιξης του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στη χώρα.
  • Το 2003, το διαστημικό λεωφορείο «Κολούμπια» κάηκε και διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα πάνω από το Τέξας κατά την επανείσοδο, με αποτέλεσμα τον θάνατο των 7 επιβαινόντων του.
  • Το 1914, οι Μεγάλες Δυνάμεις παραχώρησαν στην Ελλάδα τα κατεχόμενα από την Τουρκία νησιά του Αιγαίου, εξαιρουμένων της Ίμβρου, της Τενέδου και του Καστελόριζου, μέσω επίσημης διακοίνωσης.
Σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1940 πέθανε ο ποιητής και πεζογράφος Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1862: Αντιοθωνική εξέγερση ξεσπά στο Ναύπλιο, με αίτημα την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες του λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέλευσης. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα. (Ναυπλιακή Επανάσταση)

1865: Ο Αμερικανός πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει την 13η τροπολογία του Συντάγματος που καταργεί τη δουλεία.

1887: Ο Χάρβεϊ Γουίλκοξ τεμαχίζει και πουλά τη γη του, έκτασης 500 στρεμμάτων, σε οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν το Χόλιγουντ.

1902: Ευαγγελικά: Με διαταγή του υπουργείου Στρατιωτικών στην Ελλάδα, δίνεται εντολή για την κατάσχεση των μεταφράσεων του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα.

1914: Επιδίδεται στην ελληνική κυβέρνηση η διακοίνωση των Μεγάλων Δυνάμεων για τα νησιά του Αιγαίου και την Ήπειρο, βάσει της οποίας παραχωρούνται στην Ελλάδα τα κατεχόμενα από την Τουρκία νησιά του Αιγαίου, εκτός Ίμβρου, Τενέδου και Καστελόριζου.

1964: Οι Beatles έχουν την πρώτη τους Νο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το I Want to Hold Your Hand.

1968: Μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες: Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σαϊγκόν Nguyen Ngoc Loan εκτελεί εν ψυχρώ με το πιστόλι του έναν Βιετκόνγκ.

1979: Ο Ιρανός αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί επιστρέφει στην Τεχεράνη μετά από σχεδόν 15 χρόνια εξορίας.

1999: Οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί άφιξης του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Αθήνα. Ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα, Δημήτρης Νεζερίτης, ξεκαθαρίζει στην τουρκική πλευρά ότι δεν θα επιτραπεί στον Οτσαλάν να μεταβεί στη χώρα μας, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Ρέππας, καθιστά σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη την έλευση του Οτσαλάν στην Αθήνα.

2003: Μετά από 15 ημέρες στο διάστημα για την αποστολή STS 107, το διαστημικό λεωφορείο «Κολούμπια», τo πρώτο διαστημικό λεωφορείο που βγήκε από την ατμόσφαιρα καίγεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα πάνω από το Τέξας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της επανεισόδου, στοιχίζοντας τη ζωή στους 7 επιβαίνοντες του, ανάμεσα τους κι ο πρώτος Ισραηλινός αστροναύτης

Γεννήσεις

1891: Γιάννης Κορδάτος, Έλληνας μαρξιστής ιστορικός, νομικός, κοινωνιολόγος και πολιτικός (γ.γ. του ΚΚΕ το 1922). (Θαν. 29/4/1961)

1901: Κλαρκ Γκέιμπλ, Αμερικανός ηθοποιός. («Όσα παίρνει ο άνεμος») (Θαν. 16/11/1960)

1931: Μπορίς Γιέλτσιν, Ρώσος πολιτικός

1965: Στεφανία, πριγκίπισσα του Μονακό

1969: Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1983: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1851: Μαίρη Σέλεϊ, Αγγλίδα συγγραφέας, που διακρίθηκε στη συγγραφή γοτθικών μυθιστορημάτων. («Φράνκενσταϊν») (Γεν. 30/8/1797)

1940: Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας δημοσιογράφος,ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον χαρακτήρισαν «πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου». (Γεν. 3/2/1877)

1966: Μπάστερ Κίτον, Αμερικανός ηθοποιός

2011: Τάκης Βαρβιτσιώτης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 17/4/1916)

