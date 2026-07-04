Σάμος: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοουμένων

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, είχε προηγηθεί η περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακταιωρό, έπειτα από συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχει από ξηράς ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από βορειοβορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αγνοούμενοι στη θαλάσσια περιοχή.