Χρήστος Μάστορας: Κυκλοφορεί στα ισπανικά η «Μαργαρίτα» σε συνεργασία με την Cecilia Krull – Δείτε βίντεο

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Ο Χρήστος Μάστορας θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 10 Ιουλίου τη νέα ισπανική εκδοχή της επιτυχίας «Μαργαρίτα», σε συνεργασία με τη Cecilia Krull. Το τραγούδι θα διατεθεί από την Panik Records.

Ο τραγουδιστής έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο μουσικό εγχείρημα μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media. Στο βίντεο, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίζεται να χαλαρώνει σε πισίνα, πάνω σε φουσκωτό στρώμα, ενώ στο φόντο ακούγεται μέρος από το ρεφρέν του νέου τραγουδιού.

Η νέα εκδοχή της «Μαργαρίτας»

Ο Χρήστος Μάστορας και η Cecilia Krull ενώνουν τις φωνές τους σε μια νέα εκδοχή της «Μαργαρίτας», η οποία θα κυκλοφορήσει εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Το τραγούδι έχει ήδη καταγράψει σημαντική πορεία, καθώς έγινε πλατινένιο σε πωλήσεις, ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια streaming points και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των μουσικών charts.

Η νέα κυκλοφορία αποτελεί το επόμενο δισκογραφικό βήμα του Χρήστου Μάστορα, με την επίσημη διάθεση του ντουέτου να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Ιουλίου.