Σάμος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κουρούντερε

Μακάβριο εύρημα στη Σάμο, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κουρούντερε.

Την σορό εντόπισε ένας ψαράς και ενημέρωσε τις αρχές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα samosvoice.gr, παρελήφθη από ιδιωτικό όχημα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Από το Λιμενικό εξετάζεται εάν πρόκειται για έναν από τους δύο αγνοούμενους από το ναυάγιο με παράνομους μετανάστες στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Μία ημέρα αργότερα είχε εντοπιστεί η σορός ενός άλλου άνδρα, από δύτες της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος.